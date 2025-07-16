Фицо написал письмо фон дер Ляйен с критикой газовых планов ЕС и просьбой отложить санкции

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с критикой планов по отказу от российского газа и об отсрочке голосования по 18-му пакету санкций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на письмо на странице Фицо в соцсети Х

Детали: В письме Фицо резко раскритиковал предложение Еврокомиссии о прекращении поставок российского газа после 1 января 2028 года в рамках стратегии REPowerEU.

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Премьер Словакии заявил, что его страна "никогда не поддержит" эту инициативу в части поставок газа, поскольку она вредит словацким домохозяйствам, бизнесу и угрожает конкурентоспособности всего ЕС.

По словам премьера Словакии, Еврокомиссия, продвигая REPowerEU, "грубо игнорирует политический мандат Европейского Совета".

Он также подчеркнул, что его позиция по этому вопросу "последовательна и не должна быть неожиданностью", хотя Словакия и не имеет права вето в отношении REPowerEU.

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Фицо подчеркнул, что Братислава рассматривает это предложение как "санкцию" и связывает его с 18-м пакетом санкций ЕС против России. Поэтому, по его словам, Словакия ожидает, что голосование по санкционному пакету состоится только после устранения существенных рисков для газоснабжения.

Премьер также отметил, что в Словакии нет даже "минимального консенсуса" по поддержке позиции Еврокомиссии, а представители бизнеса имеют "крайне негативное мнение" об инициативе.

В итоге Фицо призвал фон дер Ляйен использовать ближайшие часы и дни для продолжения диалога с правительством Словакии, в частности для "четкого толкования обязательств Еврокомиссии".

До этого времени Братислава будет просить об отсрочке голосования по 18-му пакету санкций.

Напомним, 18-й пакет санкций против России был одной из ключевых тем заседания Совета ЕС по иностранным делам 15 июля. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны "очень близки" к соглашению и выразила надежду, что решение будет принято уже сегодня.

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