За даними розслідування УП про АРМА, де фігурує ексчоловік Стефанішиної, САП відкрила справу

За матеріалами журналістського розслідування видання "Українська правда" Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо фактів можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями АРМА.

Джерело: САП у соцмережах, голова АРМА Олена Дума у Telegram

Дослівно: "Зважаючи на суспільний резонанс, запити медіа, а також поширення некоректної інформації, повідомляємо таке.

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Прокурорами САП розпочато кримінальне провадження за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 2 ст. 364 КК України).

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено детективам НАБУ".

Деталі: Прокурори наголошують, що на сьогодні жодній особі у цій справі про підозру не повідомлено.

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Голова АРМА Олена Дума відреагувала на повідомлення САП щодо відкриття кримінального провадження, зазначивши, що АРМА в перші ж дні внесло заяву до НАБУ щодо всебічної перевірки інформації з матеріалу "Української правди".

Пряма мова Думи: "Я особисто ініціювала внесення заяви щодо: перевірки всіх фактів з журналістського матеріалу; встановлення зв’язків чи їх відсутності між названими прізвищами та управителем "КАМпарітет"; з’ясування чи мають працівники агентства зв’язки з особами зі статті".

Деталі: Також голова АРМА повідомила, що АРМА тісно співпрацює з правоохоронними органами та веде внутрішню політику нульової толерантності до корупції, "діє рішуче та без зволікань у всіх питаннях, що стосуються можливих порушень або корупційних ризиків".

"Хто боїться перевірок — той має що приховувати. У нас приховувати нічого. Давайте, кожен державний орган буде робити свою справу", - наголосила голова АРМА.

Знати більше: "дАРМА". Як арештовані активи переходять під контроль людей, пов'язаних з міністеркою Стефанішиною

Що передувало: Нардеп Олексій Гончаренко на підставі відповіді НАБУ на його запит повідомив, що САП "відкрила кримінальне провадження проти вже колишньої віце-премʼєрки Ольги Стефанішиної".

Діяльність АРМА привернула увагу "Української правди" в березні поточного року. Тоді агентство визначило компанію, що управлятиме "знаковим (як зазначають на офіційному сайті) для столиці об'єктом" – Будинком профспілок на Майдані Незалежності.

УП вдалося з'ясувати, що цей новий управитель може бути пов'язаний із родиною віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної.