По материалам расследования УП об АРМА, где фигурирует экс-супруг Стефанишиной, САП открыла дело

По материалам журналистского расследования издания "Украинская правда" Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами АРМА.

Источник: САП в соцсетях, глава АРМА Елена Дума в Telegram

Дословно: "Учитывая общественный резонанс, запросы медиа, а также распространение некорректной информации, сообщаем следующее.

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Прокурорами САП начато уголовное производство по факту возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Осуществление досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручено детективам НАБУ".

Детали: Прокуроры отмечают, что на сегодня ни одному лицу по этому делу о подозрении не сообщено.

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Глава АРМА Елена Дума отреагировала на сообщение САП об открытии уголовного производства, отметив, что АРМА в первые же дни внесло заявление в НАБУ по всесторонней проверке информации из материала "Украинской правды".

Прямая речь Думы: "Я лично инициировала внесение заявления по: проверке всех фактов из журналистского материала; установлению связей или их отсутствия между названными фамилиями и управляющим "КАМпаритет"; выяснение имеют ли работники агентства связи с лицами из статьи".

Детали: Также глава АРМА сообщила, что АРМА тесно сотрудничает с правоохранительными органами и ведет внутреннюю политику нулевой толерантности к коррупции, "действует решительно и без проволочек во всех вопросах, касающихся возможных нарушений или коррупционных рисков".

"Кто боится проверок - тому есть что скрывать. У нас скрывать нечего. Давайте, каждый государственный орган будет делать свое дело", - подчеркнула глава АРМА.

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Что предшествовало: Нардеп Алексей Гончаренко на основании ответа НАБУ на его запрос сообщил, что САП "открыла уголовное производство против уже бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной".

Деятельность АРМА привлекла внимание "Украинской правды" в марте текущего года. Тогда агентство определило компанию, которая будет управлять "знаковым (как отмечается на официальном сайте) для столицы объектом" - Домом профсоюзов на Майдане Независимости.

УП удалось выяснить, что этот новый управляющий может быть связан с семьей вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Ольги Стефанишиной.