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По материалам расследования УП об АРМА, где фигурирует экс-супруг Стефанишиной, САП открыла дело

Валентина Романенко, Станислав ПогориловСреда, 16 июля 2025, 22:00
По материалам расследования УП об АРМА, где фигурирует экс-супруг Стефанишиной, САП открыла дело
иллюстративное фото

По материалам журналистского расследования издания "Украинская правда" Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами АРМА.

Источник: САП в соцсетях, глава АРМА Елена Дума в Telegram

Дословно: "Учитывая общественный резонанс, запросы медиа, а также распространение некорректной информации, сообщаем следующее.

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Прокурорами САП начато уголовное производство по факту возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Осуществление досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручено детективам НАБУ".

Детали: Прокуроры отмечают, что на сегодня ни одному лицу по этому делу о подозрении не сообщено.

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Глава АРМА Елена Дума отреагировала на сообщение САП об открытии уголовного производства, отметив, что АРМА в первые же дни внесло заявление в НАБУ по всесторонней проверке информации из материала "Украинской правды".

Прямая речь Думы: "Я лично инициировала внесение заявления по: проверке всех фактов из журналистского материала; установлению связей или их отсутствия между названными фамилиями и управляющим "КАМпаритет"; выяснение имеют ли работники агентства связи с лицами из статьи".

Детали: Также глава АРМА сообщила, что АРМА тесно сотрудничает с правоохранительными органами и ведет внутреннюю политику нулевой толерантности к коррупции, "действует решительно и без проволочек во всех вопросах, касающихся возможных нарушений или коррупционных рисков".

"Кто боится проверок - тому есть что скрывать. У нас скрывать нечего. Давайте, каждый государственный орган будет делать свое дело", - подчеркнула глава АРМА.

Знать больше: "дАРМА". Как арестованные активы переходят под контроль людей, связанных с министром Стефанишиной

Что предшествовало: Нардеп Алексей Гончаренко на основании ответа НАБУ на его запрос сообщил, что САП "открыла уголовное производство против уже бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной".

Деятельность АРМА привлекла внимание "Украинской правды" в марте текущего года. Тогда агентство определило компанию, которая будет управлять "знаковым (как отмечается на официальном сайте) для столицы объектом" - Домом профсоюзов на Майдане Независимости.

УП удалось выяснить, что этот новый управляющий может быть связан с семьей вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Ольги Стефанишиной.

АРМААнтикоррупционная прокуратура
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