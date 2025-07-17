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Китайські хакери посилили кібератаки на напівпровідникову галузь Тайваню – дослідження

Іван Д'яконовЧетвер, 17 липня 2025, 02:36
Китайські хакери посилили кібератаки на напівпровідникову галузь Тайваню – дослідження
Фото: Getty Images

Хакери, пов’язані з урядом Китаю, посилили кібершпигунські кампанії проти тайванської напівпровідникової галузі на тлі посилення експортних обмежень США на постачання передових мікросхем до КНР. Експерти фіксують зростання кількості цільових атак, спрямованих на крадіжку технологій, критично важливих для розвитку штучного інтелекту.

Джерело: Reuters, звіт фірми з кібербезпеки Proofpoint

Деталі: Фахівці Proofpoint у своєму звіті зазначають, що починаючи з весни 2025 року щонайменше три китайські хакерські угруповання провели скоординовані атаки на тайванські компанії, які займаються розробкою, виробництвом і постачанням мікросхем. 

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Жертвами атак стали, зокрема: TSMC, MediaTek, United Microelectronics Corp, Nanya Technology та Realtek Semiconductor.

Дослідники наголошують, що кібератаки відбуваються на тлі посилення експортного контролю США на постачання до Китаю передових мікросхем американської розробки – передусім тих, які використовуються в системах штучного інтелекту.

"Ми спостерігаємо сплеск нових кампаній, спрямованих на організації, які раніше не були мішенями", – заявив дослідник загроз з Proofpoint Марк Келлі.

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У звіті йдеться, що одне з угруповань здійснювало фішингові атаки, використовуючи скомпрометовані акаунти тайванських університетів, щоб видавати себе за шукачів роботи і надсилати шкідливе програмне забезпечення через заражені PDF-файли або запаролені архіви.

Інше угруповання представлялося інвестиційною компанією, зацікавленою у співпраці, і через листування з аналітиками намагалося інфікувати їхні пристрої.

Передісторія:

  • Наприкінці грудня 2024 року ЗМІ повідомили, що фінансовані урядом Китаю хакери отримали доступ до документів управління з контролю за іноземними активами (OFAC) та Управління фінансових досліджень Міністерства фінансів.

хакериКитайТайвань
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