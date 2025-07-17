Китайские хакеры усилили кибератаки на полупроводниковую отрасль Тайваня

Хакеры, связанные с правительством Китая, усилили кибершпионские кампании против тайваньской полупроводниковой отрасли на фоне ужесточения экспортных ограничений США на поставки передовых микросхем в КНР. Эксперты фиксируют рост количества целевых атак, направленных на кражу технологий, критически важных для развития искусственного интеллекта.

Источник: Reuters, отчет фирмы по кибербезопасности Proofpoint

Детали: Специалисты Proofpoint в своем отчете отмечают, что начиная с весны 2025 года по меньшей мере три китайские хакерские группировки провели скоординированные атаки на тайваньские компании, занимающиеся разработкой, производством и поставкой микросхем.

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Жертвами атак стали, в частности: TSMC, MediaTek, United Microelectronics Corp, Nanya Technology и Realtek Semiconductor.

Исследователи отмечают, что кибератаки происходят на фоне усиления экспортного контроля США на поставки в Китай передовых микросхем американской разработки – прежде всего тех, которые используются в системах искусственного интеллекта.

"Мы наблюдаем всплеск новых кампаний, направленных на организации, которые ранее не были мишенями", – заявил исследователь угроз из Proofpoint Марк Келли.

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В отчете говорится, что одна из группировок осуществляла фишинговые атаки, используя скомпрометированные аккаунты тайваньских университетов, чтобы выдавать себя за соискателей работы и отправлять вредоносное программное обеспечение через зараженные PDF-файлы или зашифрованные архивы.

Другая группировка представлялась инвестиционной компанией, заинтересованной в сотрудничестве, и через переписку с аналитиками пыталась заразить их устройства.

Предыстория: