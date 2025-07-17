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У Болгарії спалахнули протести через арешт мера Варни

Іван Д'яконовЧетвер, 17 липня 2025, 03:18
У Болгарії спалахнули протести через арешт мера Варни
Фото: Getty Images

Тисячі болгар вийшли на вулиці після затримання мера третього за розміром болгарського міста Варна Благоміра Коцева. Учасники демонстрацій звинувачують владу в маніпулюванні судовою системою з метою тиску на політичних опонентів.

Джерело: "Європейська правда" за посиланням на AFP

Деталі: Мера Варни Благоміра Коцева минулого тижня затримали за звинуваченням у розкраданні коштів для фінансування своєї партії "Продовжуємо зміни".

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Коцев заперечує звинувачення, а його прихильники звинувачують болгарську владу в маніпулюванні судовою системою з метою тиску на політичних опонентів.

У середу тисячі людей вийшли на демонстрацію перед будівлею суду в Софії з плакатами "Закон не є зброєю!" Він був однією з низки акцій, що відбулися після арешту мера Варни.

Група Європейського парламенту "Оновити Європу", до якої належить партія Коцева, також закликала до його звільнення, назвавши арешт "політичним репресіями" і засудивши "прямий напад на європейські цінності".

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Арешт Коцева став одним із багатьох за останні тижні, які сколихнули партію "Продовжуємо зміни", проти членів якої порушили кримінальні справи за підозрою в корупції.

На цьому тлі колишній прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков оголосив про відставку з посади співголови партії.

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