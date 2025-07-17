В Болгарии вспыхнули протесты из-за ареста мэра Варны

Тысячи болгар вышли на улицы после задержания мэра третьего по величине болгарского города Варна Благомира Коцева. Участники демонстраций обвиняют власти в манипулировании судебной системой с целью давления на политических оппонентов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Мэра Варны Благомира Коцева на прошлой неделе задержали по обвинению в хищении средств для финансирования своей партии "Продолжаем изменения".

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Коцев отрицает обвинения, а его сторонники обвиняют болгарские власти в манипулировании судебной системой с целью давления на политических оппонентов.

В среду тысячи людей вышли на демонстрацию перед зданием суда в Софии с плакатами "Закон не является оружием!" Она была одной из серии акций, состоявшихся после ареста мэра Варны.

Группа Европейского парламента "Обновлять Европу", к которой принадлежит партия Коцева, также призвала к его освобождению, назвав арест "политической репрессией" и осудив "прямое посягательство на европейские ценности".

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Арест Коцева стал одним из многих за последние недели, которые всколыхнули партию "Продолжаем изменения", против членов которой возбудили уголовные дела по подозрению в коррупции.

На этом фоне бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков объявил об отставке с поста сопредседателя партии.

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