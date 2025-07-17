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Велика Британія та Німеччина підпишуть договір про взаємний захист – ЗМІ

Іван Д'яконовЧетвер, 17 липня 2025, 04:10
Велика Британія та Німеччина підпишуть договір про взаємний захист – ЗМІ
Фрідріх Мерц і Кір Стармер. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 17 липня у Лондоні підпишуть оборонний договір, який зобов’язує обидві країни захищати одна одну у разі збройного нападу.

Джерело: Bloomberg з посиланням на неназваного німецького високопосадовця

Деталі: Повідомляється, що церемонія підписання відбудеться в Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні.

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За словами джерел, зобов’язання щодо взаємної оборони стало реакцією як на зростання військової загрози з боку Росії, так і на побоювання європейських союзників щодо надійності оборонних зобов’язань США у рамках НАТО за президентства Дональда Трампа.

Співрозмовник видання в німецькому уряді підкреслив, що новий договір не є заміною принципу колективної оборони, що лежить в основі Основоположного договору НАТО, відомого як Стаття 5.

Велика Британія є однією з двох ядерних держав Європи, разом із Францією, тоді як Німеччина не має власної ядерної зброї й покладається на американську "ядерну парасольку". Водночас, як повідомляє джерело Bloomberg, в новій угоді немає прямої згадки про атомну зброю.

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У межах договору сторони також зобов’язуються реалізувати спільну програму зі створення нового далекобійного ракетного комплексу Deep Precision Strike, здатного вражати цілі на відстані понад 2 тисячі кілометрів, упродовж наступного десятиліття.

Видання зазначає, що підписання оборонного договору стало результатом тривалих переговорів, які розпочалися ще в серпні 2024 року під час візиту Стармера до Берліна. Тоді прем’єр назвав майбутню угоду "частиною ширшого перезавантаження, заснованого на новому дусі співпраці".

Велика БританіяНімеччина
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