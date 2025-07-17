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Великобритания и Германия подпишут договор о взаимной защите – СМИ

Иван ДьяконовЧетверг, 17 июля 2025, 04:10
Великобритания и Германия подпишут договор о взаимной защите – СМИ
Фридрих Мерц и Кир Стармер. Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц 17 июля в Лондоне подпишут оборонный договор, который обязывает обе страны защищать друг друга в случае вооруженного нападения.

Источник: Bloomberg со ссылкой на неназванного немецкого высокопоставленного чиновника

Детали: Сообщается, что церемония подписания состоится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

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По словам источников, обязательство по взаимной обороне стало реакцией как на рост военной угрозы со стороны России, так и на опасения европейских союзников относительно надежности оборонных обязательств США в рамках НАТО при президентстве Дональда Трампа.

Собеседник издания в немецком правительстве подчеркнул, что новый договор не является заменой принципа коллективной обороны, лежащего в основе Основополагающего договора НАТО, известного как Статья 5.

Великобритания является одной из двух ядерных держав Европы, наряду с Францией, в то время как Германия не имеет собственного ядерного оружия и полагается на американский "ядерный зонтик". В то же время, как сообщает источник Bloomberg, в новом соглашении нет прямого упоминания об атомном оружии.

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В рамках договора стороны также обязуются реализовать совместную программу по созданию нового дальнобойного ракетного комплекса Deep Precision Strike, способного поражать цели на расстоянии более 2 тысяч километров, в течение следующего десятилетия.

Издание отмечает, что подписание оборонного договора стало результатом длительных переговоров, которые начались еще в августе 2024 года во время визита Стармера в Берлин. Тогда премьер назвал будущее соглашение "частью более широкой перезагрузки, основанной на новом духе сотрудничества".

ВеликобританияГермания
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