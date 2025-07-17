Трамп пообіцяв Україні Patriot, але питання в тому, хто і коли їх надасть – Reuters

Президент Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте (ліворуч) під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому 14 липня (Вашингтон, США). Фото Getty Images

Обіцянка президента США Дональда Трампа надати Україні додаткову зброю, зокрема, системи протиракетної оборони Patriot, коштом партнерів, стала несподіванкою навіть для близьких союзників США – все виглядає так, що вони дізналися про це не заздалегідь, а лише в момент оголошення, пише британське новинне агентство Reuters.

Джерело: Reuters

Дослівно агентство: "Президент Дональд Трамп нарешті знайшов спосіб, як сподобатися Україні: попросити європейських союзників пожертвувати свою зброю і продати їм американську на заміну.

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Тепер настає найскладніша частина – домовитися про те, хто насправді віддасть свої цінні системи, включаючи ракетні батареї Patriot, які Київ так відчайдушно шукає".

Деталі: Агентство акцентує, що попри заяву Трампа, що деякі системи Patriot повинні прибути в Україну "протягом декількох днів", насправді нині зрозуміло, президент США представив лише загальну концепцію, а не детальний план.

За словами 10 чиновників у США та Європі, масштаби підтримки України залежатимуть від майбутніх переговорів про те, хто саме надасть обіцяне Трампом озброєння. Головне питання полягає в тому, хто і коли надасть батареї Patriot.

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"Як завжди в таких випадках, диявол криється в деталях", – сказав один з північноєвропейських послів у Вашингтоні.

Агентство підкреслює, що Україна та її союзниками дуже позитивно сприйняли і план, який Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте розробили останніми днями, і загалом зміну риторики американського лідера щодо російсько-української війни.

Але при цьому деякі європейці висловили розчарування тим, що саме вони фактично оплачують рахунок за те, що пообіцяв американський президент.

Під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті в понеділок Рютте згадав шість країн НАТО – Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду, – які готові взяти участь у програмі закупівлі зброї.

Однак Reuters зазначає, що для союзників США усе це було несподіванкою.

Високопоставлені джерела в посольствах двох з цих країн у США повідомили агентству, що вони особисто дізналися про цей план лише тоді, коли про нього оголосили. Усе скидається на те, що навіть близькі союзники США дізналися про цю пропозицію в режимі реального часу, пише Reuters.

"Я чітко відчуваю, що ніхто не був заздалегідь проінформований про точні деталі. Я також підозрюю, що всередині адміністрації тільки зараз починають розбиратися, що це означає на практиці", – сказав один з європейських послів.

Reuters зазначає, що у відповідь на запит про коментар Пентагон вказав агентству на виступ Трампа 14 липня, в якому той оголосив про свою угоду з Рютте. Білий дім, а також українське посольство у Вашингтоні не відповіли на запити про коментарі.

За словами трьох американських чиновників, які займаються питаннями озброєння, зараз починається справжня робота.

Зокрема, представники США зараз ведуть переговори з союзниками по НАТО і оцінюють, хто і що готовий надіслати до України. Reuters акцентує, що європейські чиновники в цілому ставляться до цього позитивно.

"Ми готові взяти участь", – заявив журналістам у Брюсселі міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен напередодні зустрічі міністрів Європейського Союзу 15 липня.

Один чиновник назвав Німеччину, Грецію, Нідерланди та Іспанію хорошими кандидатами для відправки батареї Patriot до Києва, оскільки вони мають кілька батарей або загрози, з якими вони стикаються, є відносно віддаленими.

Деякі країни, зокрема Греція та Іспанія, раніше чинили опір закликам союзників надати частину своїх систем Patriot Україні, аргументуючи це тим, що вони необхідні для захисту їхніх власних країн та НАТО в цілому.

Інший чиновник сказав, що адміністрація Трампа переглядає запаси НАТО, щоб побачити, що є в наявності. Наступним кроком буде спроба переконати союзників подарувати обладнання Україні в обмін на якусь "торгівлю", сказав чиновник.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який 14 липня відвідав Пентагон, заявив, що німці обговорять з США питання про відправку батарей Patriot в Україну в найближчі дні або тижні. Але, за його словами, жодна система Patriot не прибуде до Києва протягом декількох місяців, що, ймовірно, затримає її отримання до закінчення тактично важливих літніх місяців.

Інший чиновник заявив, що Трамп бере безпосередню участь у переговорах, хоча поки що вони є "невизначеними".

"Поки що люди кажуть: "Ми можемо допомогти". Але що це означає, ми не знаємо", – сказав співрозмовник агентства.

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