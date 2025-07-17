Трамп пообещал Украине Patriot, но вопрос в том, кто и когда их предоставит – Reuters

Президент Дональд Трамп и генесек НАТО Марк Рютте (слева) во время встречи в Овальном кабинете Белого дома 14 июля (Вашингтон, США). Фото Getty Images

Обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине дополнительное оружие, в частности, системы противоракетной обороны Patriot, за счет партнеров, стало неожиданностью даже для близких союзников США – все выглядит так, что они узнали об этом не заранее, а только в момент объявления, пишет британское новостное агентство Reuters.

Источник: Reuters

Дословно агентство: "Президент Дональд Трамп наконец нашел способ, как понравиться Украине: попросить европейских союзников пожертвовать свое оружие и продать им американское взамен.

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Теперь наступает самая сложная часть – договориться о том, кто на самом деле отдаст свои ценные системы, включая ракетные батареи Patriot, которые Киев так отчаянно ищет".

Детали: Агентство подчеркивает, что несмотря на заявление Трампа, что некоторые системы Patriot должны прибыть в Украину "в течение нескольких дней", на самом деле сейчас ясно, что президент США представил только общую концепцию, а не детальный план.

По словам 10 чиновников в США и Европе, масштабы поддержки Украины будут зависеть от будущих переговоров о том, кто именно предоставит обещанное Трампом вооружение. Главный вопрос заключается в том, кто и когда предоставит батареи Patriot.

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"Как всегда в таких случаях, дьявол кроется в деталях", – сказал один из североевропейских послов в Вашингтоне.

Агентство подчеркивает, что Украина и ее союзники очень положительно восприняли и план, который Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разработали в последние дни, и в целом изменение риторики американского лидера в отношении российско-украинской войны.

Но при этом некоторые европейцы выразили разочарование тем, что именно они фактически оплачивают счет за то, что пообещал американский президент.

Во время встречи с Трампом в Овальном кабинете в понедельник Рютте упомянул шесть стран НАТО – Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду, – которые готовы принять участие в программе закупки оружия.

Однако Reuters отмечает, что для союзников США все это было неожиданностью.

Высокопоставленные источники в посольствах двух из этих стран в США сообщили агентству, что они лично узнали об этом плане только тогда, когда о нем объявили. Похоже на то, что даже близкие союзники США узнали об этом предложении в режиме реального времени, пишет Reuters.

"Я четко чувствую, что никто не был заранее проинформирован о точных деталях. Я также подозреваю, что внутри администрации только сейчас начинают разбираться, что это означает на практике", – сказал один из европейских послов.

Reuters отмечает, что в ответ на запрос о комментарии Пентагон указал агентству на выступление Трампа 14 июля, в котором тот объявил о своем соглашении с Рютте. Белый дом, а также украинское посольство в Вашингтоне не ответили на запросы о комментариях.

По словам трех американских чиновников, занимающихся вопросами вооружения, сейчас начинается настоящая работа.

В частности, представители США сейчас ведут переговоры с союзниками по НАТО и оценивают, кто и что готов отправить в Украину. Reuters подчеркивает, что европейские чиновники в целом относятся к этому положительно.

"Мы готовы принять участие", – заявил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен накануне встречи министров Европейского Союза 15 июля.

Один чиновник назвал Германию, Грецию, Нидерланды и Испанию хорошими кандидатами для отправки батареи Patriot в Киев, поскольку они имеют несколько батарей или угрозы, с которыми они сталкиваются, являются относительно отдаленными.

Некоторые страны, в частности Греция и Испания, ранее сопротивлялись призывам союзников предоставить часть своих систем Patriot Украине, аргументируя это тем, что они необходимы для защиты их собственных стран и НАТО в целом.

Другой чиновник сказал, что администрация Трампа пересматривает запасы НАТО, чтобы увидеть, что есть в наличии. Следующим шагом будет попытка убедить союзников подарить оборудование Украине в обмен на какую-то "торговлю", сказал чиновник.

Министр обороны Германии Борис Писториус, который 14 июля посетил Пентагон, заявил, что немцы обсудят с США вопрос об отправке батарей Patriot в Украину в ближайшие дни или недели. Но, по его словам, ни одна система Patriot не прибудет в Киев в течение нескольких месяцев, что, вероятно, задержит ее получение до окончания тактически важных летних месяцев.

Другой чиновник заявил, что Трамп принимает непосредственное участие в переговорах, хотя пока они являются "неопределенными".

"Пока что люди говорят: "Мы можем помочь". Но что это означает, мы не знаем", – сказал собеседник агентства.

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