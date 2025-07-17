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Курсант розстріляв військових на полігоні ЗСУ, ведеться слідство

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 липня 2025, 11:40
Курсант розстріляв військових на полігоні ЗСУ, ведеться слідство
автомат Калашникова. ілюстративне фото

На Чернігівщині під час проведення навчальних стрільб на полігоні Сухопутних військ ЗСУ курсант з не встановлених наразі причин скоїв стрілянину з автомата Калашникова, внаслідок чого загинуло двоє військових.

Джерело: соцмережі, співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах, відділ комунікації поліції Чернігівської області

Деталі: Інформація про стрілянину з’явилася напередодні в соцмережах. УП звернулась за коментарем до командування Сухопутних військ, але відповіді наразі не отримала.

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Водночас за даними джерел "Української правди", за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство", оперативний супровід у якому здійснює Служба безпеки України.

Оновлено: Поліція підтвердила, що до них надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули. 

Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

надзвичайна подіяЗбройні силиполіція
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