Курсант розстріляв військових на полігоні ЗСУ, ведеться слідство
На Чернігівщині під час проведення навчальних стрільб на полігоні Сухопутних військ ЗСУ курсант з не встановлених наразі причин скоїв стрілянину з автомата Калашникова, внаслідок чого загинуло двоє військових.
Джерело: соцмережі, співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах, відділ комунікації поліції Чернігівської області
Деталі: Інформація про стрілянину з’явилася напередодні в соцмережах. УП звернулась за коментарем до командування Сухопутних військ, але відповіді наразі не отримала.
Водночас за даними джерел "Української правди", за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство", оперативний супровід у якому здійснює Служба безпеки України.
Оновлено: Поліція підтвердила, що до них надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули.
Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.