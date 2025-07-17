Курсант расстрелял военных на полигоне ВСУ, ведется следствие

На Черниговщине во время проведения учебных стрельб на полигоне Сухопутных войск ВСУ курсант по неустановленным пока причинам совершил стрельбу из автомата Калашникова, в результате чего погибли двое военных.

Источник: соцсети, собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, отдел коммуникации полиции Черниговской области

Детали: Информация о стрельбе появилась накануне в соцсетях. УП обратилась за комментарием к командованию Сухопутных войск, но ответа пока не получила.

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В то же время по данным источников "Украинской правды", по данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство", оперативное сопровождение в котором осуществляет Служба безопасности Украины.

Обновлено: Полиция подтвердила, что к ним поступила информация о том, что на территории учебного центра во время стрельб курсант совершил выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли.

Полиция задержала подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.