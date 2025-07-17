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Курсант расстрелял военных на полигоне ВСУ, ведется следствие

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 июля 2025, 11:40
Курсант расстрелял военных на полигоне ВСУ, ведется следствие
автомат Калашникова. иллюстративное фото

На Черниговщине во время проведения учебных стрельб на полигоне Сухопутных войск ВСУ курсант по неустановленным пока причинам совершил стрельбу из автомата Калашникова, в результате чего погибли двое военных.

Источник: соцсети, собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, отдел коммуникации полиции Черниговской области

Детали: Информация о стрельбе появилась накануне в соцсетях. УП обратилась за комментарием к командованию Сухопутных войск, но ответа пока не получила.

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В то же время по данным источников "Украинской правды", по данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство", оперативное сопровождение в котором осуществляет Служба безопасности Украины.

Обновлено: Полиция подтвердила, что к ним поступила информация о том, что на территории учебного центра во время стрельб курсант совершил выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли.

Полиция задержала подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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