💳Пу-пу-пу-УП… новий скін для карток від "Української правди" та Monobank

Так виглядає картка з настроєм "Пу-пу-пу-УП" – тепер доступна в Monobank

Користувачі Monobank зможуть встановити новий унікальний скін "Пу-пу-пу-УП" від "Української правди" та Monobank для своїх банківських карток.

Сама фраза "Пу-пу-пу" – стала популярною як реакція на щось неочікуване, дивне чи дещо абсурдне. А от вже "Пу-пу-пу-УП" – це гра літер, яка нагадує: щоб ця емоція не тонула серед інформаційного шуму та опинилася у надійному векторі – читайте незалежні видання, як-от УП.

Щоб отримати такий скін, потрібно зробити внесок від 500 грн на банку "Української правди".

Після цього в застосунку Monobank можна буде встановити фірмовий дизайн на картку.

Щоб змінити дизайн – заходьте в додаток Monobank, натискайте на свою картку і в розділі "Налаштування" обирайте пункт "Дизайн карти". Коли знайдете наш скін – натискайте "Зберегти".

Він буде відображатися під час використання Apple та Google Pay.

Нагадаємо, що раніше ми вже випускали скін в Monobank від Михайла Ткача для відділу розслідувань "Української правди". Він актуальний і зараз.