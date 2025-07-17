💳Пу-пу-пу-УП... новый скин для карт от "Украинской правды" и Monobank

Так выглядит карта с настроением "Пу-пу-пу-УП" – теперь доступна в Monobank

Пользователи Monobank смогут установить новый уникальный скин "Пу-пу-пу-УП" от "Украинской правды" и Monobank для своих банковских карт.

Сама фраза "Пу-пу-пу" – стала популярной как реакция на что-то неожиданное, странное или несколько абсурдное. А вот уже "Пу-пу-пу-УП" – это игра букв, которая напоминает: чтобы эта эмоция не тонула среди информационного шума и оказалась в надежном векторе – читайте независимые издания, например УП.

Чтобы получить такой скин, нужно сделать взнос от 500 грн на банку "Украинской правды".

После этого в приложении Monobank можно будет установить фирменный дизайн на карту.

Чтобы изменить дизайн – заходите в приложение Monobank, нажимайте на свою карту и в разделе "Настройки" выбирайте пункт "Дизайн карты". Когда найдете наш скин – нажимайте "Сохранить".

Он будет отображаться при использовании Apple и Google Pay.

Напомним, что ранее мы уже выпускали скин в Monobank от Михаила Ткача для отдела расследований "Украинской правды". Он актуален и сейчас.