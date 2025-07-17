Орбан заявив, що на Закарпатті підпалили церкву та залишили напис "Мадярів на ножі"

Прем’єр-міністрів Угорщини Віктор Орбан 17 липня заявив, що на Закарпатті невідомі підпалили церкву та залишили напис "Мадярів на ножі" і виклав відповідне фото.

Джерело: Орбан у Facebook, передає "Європейська правда"

Пряма мова Орбана: "Примусовий призов, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Все це відбувається з нашими угорцями, на Закарпатті. Ми не дозволимо цього, можете на нас розраховувати!".

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У поліції Закарпаття розповіли, що подія відбулася 16 липня приблизно о 22:00 в селі Паладь-Комарівці.

фото: Facebook

У ході проведення заходів правоохоронці з’ясували, що на територію храму проникла досі невстановлена особа, підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою "здійснила напис провокативного характеру, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі".

Наразі поліціянти у співпраці зі Службою безпеки України проводять заходи для розшуку причетних до скоєння злочину.

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