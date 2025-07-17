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Орбан заявив, що на Закарпатті підпалили церкву та залишили напис "Мадярів на ножі"

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловЧетвер, 17 липня 2025, 15:47
Орбан заявив, що на Закарпатті підпалили церкву та залишили напис Мадярів на ножі
Віктор Орбан, фото: Getty Images

Прем’єр-міністрів Угорщини Віктор Орбан 17 липня заявив, що на Закарпатті невідомі підпалили церкву та залишили напис "Мадярів на ножі" і виклав відповідне фото.

Джерело: Орбан у Facebook, передає "Європейська правда"

Пряма мова Орбана: "Примусовий призов, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Все це відбувається з нашими угорцями, на Закарпатті. Ми не дозволимо цього, можете на нас розраховувати!".

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У поліції Закарпаття розповіли, що подія відбулася 16 липня приблизно о 22:00 в селі Паладь-Комарівці.

 
фото: Facebook

У ході проведення заходів правоохоронці з’ясували, що на територію храму проникла досі невстановлена особа, підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою "здійснила напис провокативного характеру, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі".

Наразі поліціянти у співпраці зі Службою безпеки України проводять заходи для розшуку причетних до скоєння злочину.

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Що було раніше:

  • Минулого тижня Угорщина викликала посла України, висловивши протест через нібито загибель свого громадянина на Закарпатті через дії працівників ТЦК.
  • Українська сторона зазначила, що загиблий був громадянином України, а за висновком судмедекспертизи причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.
  • В МЗС України своєю чергою заявили, що спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам.
  • Через кілька днів угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що його країна запропонувала ЄС накласти санкції на трьох українських посадовців у звʼязку з нібито насильницькою смертю угорця через дії ТЦК на Закарпатті.

ОрбанЗакарпаттяУгорщина
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