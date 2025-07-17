Орбан заявив, що на Закарпатті підпалили церкву та залишили напис "Мадярів на ножі"
Прем’єр-міністрів Угорщини Віктор Орбан 17 липня заявив, що на Закарпатті невідомі підпалили церкву та залишили напис "Мадярів на ножі" і виклав відповідне фото.
Джерело: Орбан у Facebook, передає "Європейська правда"
Пряма мова Орбана: "Примусовий призов, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Все це відбувається з нашими угорцями, на Закарпатті. Ми не дозволимо цього, можете на нас розраховувати!".
У поліції Закарпаття розповіли, що подія відбулася 16 липня приблизно о 22:00 в селі Паладь-Комарівці.
У ході проведення заходів правоохоронці з’ясували, що на територію храму проникла досі невстановлена особа, підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою "здійснила напис провокативного характеру, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі".
Наразі поліціянти у співпраці зі Службою безпеки України проводять заходи для розшуку причетних до скоєння злочину.
Що було раніше:
- Минулого тижня Угорщина викликала посла України, висловивши протест через нібито загибель свого громадянина на Закарпатті через дії працівників ТЦК.
- Українська сторона зазначила, що загиблий був громадянином України, а за висновком судмедекспертизи причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.
- В МЗС України своєю чергою заявили, що спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам.
- Через кілька днів угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що його країна запропонувала ЄС накласти санкції на трьох українських посадовців у звʼязку з нібито насильницькою смертю угорця через дії ТЦК на Закарпатті.