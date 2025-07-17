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Орбан заявил, что на Закарпатье подожгли церковь и оставили надпись "Мадьяров на ножи"

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловЧетверг, 17 июля 2025, 15:47
Орбан заявил, что на Закарпатье подожгли церковь и оставили надпись Мадьяров на ножи
Виктор Орбан, фото: Getty images

Премьер-министров Венгрии Виктор Орбан 17 июля заявил, что на Закарпатье неизвестные подожгли церковь и оставили надпись "Мадьяров на ножи" и выложил соответствующее фото.

Источник: Орбан в Facebook, передает "Европейская правда"

Прямая речь Орбана: "Принудительный призыв, убийства, поджоги церквей, подстрекательство, запугивание. Все это происходит с нашими венграми, на Закарпатье. Мы не позволим этого, можете на нас рассчитывать!".

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В полиции Закарпатья рассказали, что происшествие произошло 16 июля примерно в 22:00 в селе Паладь-Комаровцы.

 
фото: Facebook

В ходе проведения мероприятий правоохранители выяснили, что на территорию храма проникло до сих пор неустановленное лицо, подожгло входную дверь, а на фасаде здания черной краской "осуществило надпись провокационного характера, направленную на разжигание национальной и религиозной вражды".

Сейчас полицейские в сотрудничестве со Службой безопасности Украины проводят мероприятия для розыска причастных к совершению преступления.

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Что предшествовало:

  • На прошлой неделе Венгрия вызвала посла Украины, выразив протест из-за якобы гибели своего гражданина на Закарпатье из-за действий работников ТЦК.
  • Украинская сторона отметила, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
  • В МИД Украины в свою очередь заявили, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи по мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.
  • Через несколько дней венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна предложила ЕС наложить санкции на трех украинских чиновников в связи с якобы насильственной смертью венгра из-за действий ТЦК на Закарпатье.

ОрбанЗакарпатьеВенгрия
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