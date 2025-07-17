Орбан заявил, что на Закарпатье подожгли церковь и оставили надпись "Мадьяров на ножи"

Премьер-министров Венгрии Виктор Орбан 17 июля заявил, что на Закарпатье неизвестные подожгли церковь и оставили надпись "Мадьяров на ножи" и выложил соответствующее фото.

Источник: Орбан в Facebook, передает "Европейская правда"

Прямая речь Орбана: "Принудительный призыв, убийства, поджоги церквей, подстрекательство, запугивание. Все это происходит с нашими венграми, на Закарпатье. Мы не позволим этого, можете на нас рассчитывать!".

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В полиции Закарпатья рассказали, что происшествие произошло 16 июля примерно в 22:00 в селе Паладь-Комаровцы.

фото: Facebook

В ходе проведения мероприятий правоохранители выяснили, что на территорию храма проникло до сих пор неустановленное лицо, подожгло входную дверь, а на фасаде здания черной краской "осуществило надпись провокационного характера, направленную на разжигание национальной и религиозной вражды".

Сейчас полицейские в сотрудничестве со Службой безопасности Украины проводят мероприятия для розыска причастных к совершению преступления.

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