В західних областях України очікуються зливи
Четвер, 17 липня 2025, 16:08
У західних регіонах України у п’ятницю, 18 липня, очікуються сильні дощі.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру
Дослівно: "18 липня в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)".
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Деталі: Крім того, в Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, вдень і Житомирській областях очікуються значні дощі. Вночі у південно-західній частині, вдень в Україні, крім західних областей, грози, на Лівобережжі місцями град та шквали 15-20 м/с.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та руху транспорту", - зазначають в Укргідрометцентрі.