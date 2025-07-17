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В західних областях України очікуються зливи

Олександр ШумілінЧетвер, 17 липня 2025, 16:08
В західних областях України очікуються зливи
Фото: Pixabay

У західних регіонах України у п’ятницю, 18 липня, очікуються сильні дощі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру  

Дослівно: "18 липня в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)".

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Деталі: Крім того, в Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, вдень і Житомирській областях очікуються значні дощі. Вночі у південно-західній частині, вдень в Україні, крім західних областей, грози, на Лівобережжі місцями град та шквали 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та руху транспорту", - зазначають в Укргідрометцентрі.

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