В западных областях Украины ожидаются ливни

В западных регионах Украины в пятницу, 18 июля, ожидаются сильные дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра

Дословно: "18 июля в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)".

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Детали: Кроме того, в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, днем и Житомирской областях ожидаются значительные дожди. Ночью в юго-западной части, днем в Украине, кроме западных областей, грозы, на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных предприятий и движения транспорта", - отмечают в Укргидрометцентре.