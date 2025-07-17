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Рятувальники попереджають: 18 липня Україну накриють зливи та грози

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 липня 2025, 17:08
Рятувальники попереджають: 18 липня Україну накриють зливи та грози
ілюстративне фото AFP via Getty Images

18 липня Україну накриють зливи та грози, в кількох областях оголосили штормові попередження.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: У Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях прогнозують сильні дощі – оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

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У Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та вдень у Житомирській області очікуються значні дощі.

 
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Також синоптики попереджають про грози по всій країні, крім західних областей: вночі – у південно-західній частині, вдень – на більшості території. Подекуди можливі град та шквали вітру до 15–20 м/с. У цих регіонах діє жовтий рівень небезпеки.

Через сильні опади 17–18 липня у гірських районах Львівщини, Івано-Франківщини та Буковини можливе формування селевих потоків і зсувів ґрунту. Рівень небезпеки – помаранчевий.

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Рятувальники закликають українців бути обережними та уважно стежити за повідомленнями синоптиків.

 

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