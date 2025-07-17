Спасатели предупреждают: 18 июля Украину накроют ливни и грозы
18 июля Украину накроют ливни и грозы, в нескольких областях объявлены штормовые предупреждения.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозируют сильные дожди - объявлен оранжевый уровень опасности.
В Хмельницкой, Винницкой, Одесской и днем в Житомирской области ожидаются значительные дожди.
Также синоптики предупреждают о грозах по всей стране, кроме западных областей: ночью – в юго-западной части, днем – на большинстве территории. Местами возможны град и шквалы ветра до 15-20 м/с. В этих регионах действует желтый уровень опасности.
Из-за сильных осадков 17-18 июля в горных районах Львовщины, Ивано-Франковщины и Буковины возможно формирование селевых потоков и оползней. Уровень опасности – оранжевый.
Спасатели призывают украинцев быть осторожными и внимательно следить за сообщениями синоптиков.