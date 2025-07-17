Спасатели предупреждают: 18 июля Украину накроют ливни и грозы

18 июля Украину накроют ливни и грозы, в нескольких областях объявлены штормовые предупреждения.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозируют сильные дожди - объявлен оранжевый уровень опасности.

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В Хмельницкой, Винницкой, Одесской и днем в Житомирской области ожидаются значительные дожди.

Также синоптики предупреждают о грозах по всей стране, кроме западных областей: ночью – в юго-западной части, днем – на большинстве территории. Местами возможны град и шквалы ветра до 15-20 м/с. В этих регионах действует желтый уровень опасности.

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Из-за сильных осадков 17-18 июля в горных районах Львовщины, Ивано-Франковщины и Буковины возможно формирование селевых потоков и оползней. Уровень опасности – оранжевый.

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Спасатели призывают украинцев быть осторожными и внимательно следить за сообщениями синоптиков.