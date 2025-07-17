Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спасатели предупреждают: 18 июля Украину накроют ливни и грозы

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 июля 2025, 17:08
Спасатели предупреждают: 18 июля Украину накроют ливни и грозы
иллюстративное фото AFP via Getty Images

18 июля Украину накроют ливни и грозы, в нескольких областях объявлены штормовые предупреждения.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозируют сильные дожди - объявлен оранжевый уровень опасности.

Реклама:

В Хмельницкой, Винницкой, Одесской и днем в Житомирской области ожидаются значительные дожди.

Также синоптики предупреждают о грозах по всей стране, кроме западных областей: ночью – в юго-западной части, днем – на большинстве территории. Местами возможны град и шквалы ветра до 15-20 м/с. В этих регионах действует желтый уровень опасности.

 
Для увеличения - нажмите на изображение

Из-за сильных осадков 17-18 июля в горных районах Львовщины, Ивано-Франковщины и Буковины возможно формирование селевых потоков и оползней. Уровень опасности – оранжевый.

РЕКЛАМА:

Спасатели призывают украинцев быть осторожными и внимательно следить за сообщениями синоптиков.

 

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Оружие в обмен на дроны: Зеленский раскрыл, какую "мегасделку" обсуждает с Трампом
Рада назначила Шмыгаля министром обороны
Рада пакетом назначила 13 министров в правительство Свириденко
Зеленский назначил Стефанишину своим уполномоченным и предлагает ее послом в США
Источники: Умерова больше не рассматривают на пост посла в США, возможно, перейдет в СНБО
Украина вернула тела еще 1000 погибших граждан
Все новости...
погода
В западных областях Украины ожидаются ливни
Запад и центр Украины накроют дожди, на юге будет держаться жара
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и жару до 37°
Последние новости
18:12
аудиоЗадержан "смотрящий" за югом Украины: проведено 49 обысков
17:51
Во Львове врачи провели 10-месячному малышу уникальную операцию: ему вырастили часть печени
17:27
Оружие в обмен на дроны: Зеленский раскрыл, какую "мегасделку" обсуждает с Трампом
17:25
спортКомандная игра с мячом и сеткой: разбираемся в деталях волейбола
17:25
Фестиваль-премия "ГРА" объявила краткий список театральных представлений
17:19
Чиновника Минобороны разоблачили на хищении бюджетных средств при ремонте БТР
17:16
АРМА ищет управляющего для львовского отеля
17:10
Россия прямо нарушает Конвенцию о запрете химического оружия, – РХБЗ
17:08
Спасатели предупреждают: 18 июля Украину накроют ливни и грозы
17:06
Источники: Совет ЕС 18 июля не будет голосовать за 18-й пакет санкций ЕС против России
Все новости...
Реклама:
Реклама: