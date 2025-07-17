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Затримали "смотрящого" за півднем України: проведено 49 обшуків

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 липня 2025, 18:12
Затримали смотрящого за півднем України: проведено 49 обшуків
Ігор Науменко. фото - "Новини N"

Правоохоронці затримали "смотрящого" за півднем України Ігоря Науменка, який координував злочинні структури, контролював колонії, суд арештував його без права на заставу.

Джерело: Офіс генпрокурора, Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, УП

Дослівно ОГП: "Йому повідомлено про підозру в створенні та поширенні злочинного впливу (ч. 3 ст. 255-1 КК України), а також вимаганні в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 189 КК України). Суд задовольнив клопотання про застосування запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави".

Деталі: Особа на прізвисько "Наум" вважається ключовою фігурою у побудові злочинної вертикалі на території Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Його вплив поширювався як на кримінальне середовище регіонів, так і на місця позбавлення волі, де через підконтрольних осіб він призначав "смотрящих", контролював "чорну касу", координував обіг наркотиків і організовував тиск на ув’язнених та їхніх рідних, – додають у поліції.

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За даними слідства, він координував діяльність підконтрольних осіб, збирав кошти на поповнення злочинного "общаку", розробляв "правила поведінки" для засуджених та контролював діяльність кримінальних угруповань.

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Крім того, до протиправної діяльності були залучені ще двоє осіб, які утримуються в місцях позбавлення волі. Вони, за вказівкою підозрюваного, поширювали злочинний вплив у місцях позбавлення волі та здійснювали вимагання коштів у громадян із погрозами застосування насильства.

Встановлено факт вимагання та одержання грошових коштів в особливо великому розмірі. Їм також повідомлено про підозру за фактом вимагання.

У ході досудового розслідування правоохоронці провели 49 обшуків на території Києва, Одеської, Вінницької та Миколаївської областей – за місцями проживання фігурантів, у місцях їх утримання, а також у транспортних засобах.

Досудове розслідування триває.

криміналОфіс генпрокурораполіція
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