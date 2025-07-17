Затримали "смотрящого" за півднем України: проведено 49 обшуків
Правоохоронці затримали "смотрящого" за півднем України Ігоря Науменка, який координував злочинні структури, контролював колонії, суд арештував його без права на заставу.
Джерело: Офіс генпрокурора, Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, УП
Дослівно ОГП: "Йому повідомлено про підозру в створенні та поширенні злочинного впливу (ч. 3 ст. 255-1 КК України), а також вимаганні в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 189 КК України). Суд задовольнив клопотання про застосування запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави".
Деталі: Особа на прізвисько "Наум" вважається ключовою фігурою у побудові злочинної вертикалі на території Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Його вплив поширювався як на кримінальне середовище регіонів, так і на місця позбавлення волі, де через підконтрольних осіб він призначав "смотрящих", контролював "чорну касу", координував обіг наркотиків і організовував тиск на ув’язнених та їхніх рідних, – додають у поліції.
За даними слідства, він координував діяльність підконтрольних осіб, збирав кошти на поповнення злочинного "общаку", розробляв "правила поведінки" для засуджених та контролював діяльність кримінальних угруповань.
Крім того, до протиправної діяльності були залучені ще двоє осіб, які утримуються в місцях позбавлення волі. Вони, за вказівкою підозрюваного, поширювали злочинний вплив у місцях позбавлення волі та здійснювали вимагання коштів у громадян із погрозами застосування насильства.
Встановлено факт вимагання та одержання грошових коштів в особливо великому розмірі. Їм також повідомлено про підозру за фактом вимагання.
У ході досудового розслідування правоохоронці провели 49 обшуків на території Києва, Одеської, Вінницької та Миколаївської областей – за місцями проживання фігурантів, у місцях їх утримання, а також у транспортних засобах.
Досудове розслідування триває.