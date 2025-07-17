Задержан "смотрящий" за югом Украины: проведено 49 обысков

Правоохранители задержали "смотрящего" за югом Украины Игоря Науменко, который координировал преступные структуры, контролировал колонии, суд арестовал его без права на залог.

Источник: Офис генпрокурора, Департамент стратегических расследований Нацполиции, УП

Дословно ОГП: "Ему сообщено о подозрении в создании и распространении преступного влияния (ч. 3 ст. 255-1 УК Украины), а также вымогательстве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 189 УК Украины). Суд удовлетворил ходатайство о применении меры пресечения – содержание под стражей без права внесения залога".

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Детали: Субьект по прозвищу "Наум" считается ключевой фигурой в построении преступной вертикали на территории Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Его влияние распространялось как на криминальную среду регионов, так и на места лишения свободы, где через подконтрольных лиц он назначал "смотрящих", контролировал "черную кассу", координировал оборот наркотиков и организовывал давление на заключенных и их родных, – добавляют в полиции.

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По данным следствия, он координировал деятельность подконтрольных лиц, собирал средства на пополнение преступного "общака", разрабатывал "правила поведения" для осужденных и контролировал деятельность криминальных группировок.

Кроме того, к противоправной деятельности были привлечены еще два человека, содержащихся в местах лишения свободы. Они, по указанию подозреваемого, распространяли преступное влияние в местах лишения свободы и осуществляли вымогательство средств у граждан с угрозами применения насилия.

Установлен факт вымогательства и получения денежных средств в особо крупном размере. Им также сообщено о подозрении по факту вымогательства.

В ходе досудебного расследования правоохранители провели 49 обысков на территории Киева, Одесской, Винницкой и Николаевской областей – по местам жительства фигурантов, в местах их содержания, а также в транспортных средствах.

Досудебное расследование продолжается.