На хабарі затримали фігурантку "п'яної вечірки в КМДА" і директора Бессарабського ринку – джерело

Посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку затримали при одержанні неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів США.

Джерело: Офіс генпрокурора, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про начальницю управління туризму і промоцій КМДА Марину Радову (фігурантку відео з "вечірки" в КМДА, на якому зафіксували, як чиновники в робочий час влаштовували застілля -ред.) та директора КП "Бессарабський ринок" Миколу Ковальчука.

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Слідством встановлено, що в 2023 році один із підприємців орендував комунальне майно для облаштування закладу громадського харчування на цьому ринку.

Пізніше виявилось, що центральний вхід до закладу харчування знаходиться в арці будівлі ринку, і відноситься до майна, орендованого іншим субʼєктом — Управлінням туризму та промоцій КМДА. Управління використовує арку для розміщення агітацій та реклами. Ці конструкції унеможливлювали прохід до майбутнього закладу харчування.

Для "вирішення" питання доступу до закладу харчування, посадовиця Управління туризму запропонувала підприємцю провести зустріч і "купити" собі право безперешкодного доступу до його приміщення.

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Задля реалізації протиправної схеми вона залучила також директора ринку, який мав виконати посередницькі функції та з використанням службового становища посприяти в передачі майна.

Під час отримання коштів обох було затримано. Готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 368 КК України.

Як свідчить офіційний портал столичної влади, мер Віталій Кличко 14 липня підписав розпорядження про звільнення Радової. У документі йдеться, що чиновниця написала заяву за власним бажанням "через необхідність догляду за неповнолітньою дитиною".

Водночас, за словами джерела УП, на момент вчинення злочину Радова обіймала вищевказану посаду.