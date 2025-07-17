На взятке задержаны фигурантка "пьяной вечеринки в КГГА" и директор Бессарабского рынка – источник
Чиновницу КГГА и директора коммунального столичного рынка задержали при получении неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов США.
Источник: Офис генпрокурора, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: По данным источника УП, речь идет о начальнице управления туризма и промоций КГГА Марине Радовой (фигурантке видео с "вечеринки" в КГГА, на котором зафиксировано, как чиновники в рабочее время устраивали застолье -ред.) и директоре КП "Бессарабский рынок" Николае Ковальчуке.
Следствием установлено, что в 2023 году один из предпринимателей арендовал коммунальное имущество для обустройства заведения общественного питания на этом рынке.
Позже оказалось, что центральный вход в заведение питания находится в арке здания рынка, и относится к имуществу, арендованному другим субъектом - Управлением туризма и промоций КГГА. Управление использует арку для размещения агитаций и рекламы. Эти конструкции делали невозможным проход к будущему заведению питания.
Для "решения" вопроса доступа к заведению питания, чиновница Управления туризма предложила предпринимателю провести встречу и "купить" себе право беспрепятственного доступа к его помещению.
Для реализации противоправной схемы она привлекла также директора рынка, который должен был выполнить посреднические функции и с использованием служебного положения посодействовать в передаче имущества.
Во время получения средств оба были задержаны. Готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст. 368 УК Украины.
Как свидетельствует официальный портал столичной власти, мэр Виталий Кличко 14 июля подписал распоряжение об увольнении Радовой. В документе говорится, что чиновница написала заявление по собственному желанию "из-за необходимости ухода за несовершеннолетним ребенком".
В то же время, по словам источника УП, на момент совершения преступления Радова занимала вышеуказанную должность.