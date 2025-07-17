Мерц хоче чіткої відповіді, як Німеччині компенсують Patriot, передані Україні
Четвер, 17 липня 2025, 19:49
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером заявив, що очікує від Вашингтона чіткої позиції щодо того, як будуть компенсовані системи Patriot, які передаються Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на N-TV
Деталі: Мерц підтвердив, що європейські держави домовились зі США про постачання в Україну систем Patriot, які будуть потім заміщені американськими системами.
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"Адже ми також повинні підтримувати нашу власну обороноздатність", – додав німецький канцлер.
Він висловив припущення, що міністри оборони найближчим часом домовляться про схему заміщення, але застеріг, що до постачання систем в Україну "залишилися не години, а дні, можливо, тижні".
Нагадаємо:
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- Цього тижня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.
- Напередодні Трамп також заявив, що вже почалося постачання ракет для Patriot в Україну з Німеччини, але німецька сторона це спростувала.
- Принаймні для частини європейських союзників США оголошений Трампом план купівлі європейцями американської зброї для України став сюрпризом, невизначеність лишається і в питанні, хто саме постачатиме системи Patriot.