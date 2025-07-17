Мерц хоче чіткої відповіді, як Німеччині компенсують Patriot, передані Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером заявив, що очікує від Вашингтона чіткої позиції щодо того, як будуть компенсовані системи Patriot, які передаються Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на N-TV

Деталі: Мерц підтвердив, що європейські держави домовились зі США про постачання в Україну систем Patriot, які будуть потім заміщені американськими системами.

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"Адже ми також повинні підтримувати нашу власну обороноздатність", – додав німецький канцлер.

Він висловив припущення, що міністри оборони найближчим часом домовляться про схему заміщення, але застеріг, що до постачання систем в Україну "залишилися не години, а дні, можливо, тижні".

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