Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мерц хоче чіткої відповіді, як Німеччині компенсують Patriot, передані Україні

Олег Павлюк, Анастасія ПроцЧетвер, 17 липня 2025, 19:49
Мерц хоче чіткої відповіді, як Німеччині компенсують Patriot, передані Україні
Ілюстративне фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером заявив, що очікує від Вашингтона чіткої позиції щодо того, як будуть компенсовані системи Patriot, які передаються Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на N-TV

Деталі: Мерц підтвердив, що європейські держави домовились зі США про постачання в Україну систем Patriot, які будуть потім заміщені американськими системами.

Реклама:

"Адже ми також повинні підтримувати нашу власну обороноздатність", – додав німецький канцлер.

Він висловив припущення, що міністри оборони найближчим часом домовляться про схему заміщення, але застеріг, що до постачання систем в Україну "залишилися не години, а дні, можливо, тижні".

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:
  • Цього тижня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.
  • Напередодні Трамп також заявив, що вже почалося постачання ракет для Patriot в Україну з Німеччини, але німецька сторона це спростувала.
  • Принаймні для частини європейських союзників США оголошений Трампом план купівлі європейцями американської зброї для України став сюрпризом, невизначеність лишається і в питанні, хто саме постачатиме системи Patriot.

PatriotНімеччинаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зброя в обмін на дрони: Зеленський розкрив, яку "мегаугоду" обговорює з Трампом
Рада призначила Шмигаля міністром оборони
списокРада пакетом призначила 13 міністрів в уряд Свириденко
Зеленський призначив Стефанішину своєю уповноваженою і пропонує її послинею в США
оновленоДжерела: Умєрова більше не розглядають на посла в США, можливо, піде в РНБО
Україна повернула тіла ще 1000 загиблих громадян
Усі новини...
Patriot
У НАТО кажуть, що отримали наказ якнайшвидше передати Patriot Україні
Трамп: Україна отримає додаткові Patriot "протягом декількох днів"
Генерал Бундесверу розповів про переговори щодо Patriot для України
Останні новини
20:04
У 2025 році зростання ВВП складатиме не менше 3% – Свириденко
19:55
ЄБА закликала просубсидувати "Укрзалізницю"
19:52
Руйнування тунелю метро: суд відправив під нічний домашній арешт директора департаменту КМДА
19:49
Мерц хоче чіткої відповіді, як Німеччині компенсують Patriot, передані Україні
19:31
фотоРосія атакувала Дніпропетровщину: поранені двоє людей, зруйновані будинки
19:15
Правоохоронці виявили незаконний видобуток піску на 2,5 мільярда гривень
19:08
Як абітурієнтам із ТОТ вступити до фахових коледжів? Пояснення від МОН
19:07
фотоНа хабарі затримали фігурантку "п'яної вечірки в КМДА" і директора Бессарабського ринку – джерело
19:01
велоспортТур де Франс. Погачар розгромив суперників на першому гірському етапі і повернув жовту майку
18:59
Мерц схвально відгукнувся про рішенням Трампа щодо постачання зброї Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: