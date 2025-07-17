Мерц хочет четкого ответа, как Германии компенсируют Patriot, переданные Украине
Четверг, 17 июля 2025, 19:49
Канцлер Германии Фридрих Мерц после с британским премьер-министром Киром Стармером заявил, что ожидает от Вашингтона четкой позиции относительно того, как будут компенсированы системы Patriot, которые передаются Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на N-TV
Детали: Мерц подтвердил, что европейские государства договорились с США о поставках в Украину систем Patriot, которые будут затем заменены американскими системами.
Реклама:
"Ведь мы также должны поддерживать нашу собственную обороноспособность", – добавил немецкий канцлер.
Он высказал предположение, что министры обороны в ближайшее время договорятся о схеме замещения, но предупредил, что до поставки систем в Украину "остались не часы, а дни, возможно, недели".
Напомним:
РЕКЛАМА:
- На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.
- Накануне Трамп также заявил, что уже начались поставки ракет для Patriot в Украину из Германии, но немецкая сторона это опровергла.
- По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.