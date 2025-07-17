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Мерц хочет четкого ответа, как Германии компенсируют Patriot, переданные Украине

Олег Павлюк, Анастасия ПроцЧетверг, 17 июля 2025, 19:49
Мерц хочет четкого ответа, как Германии компенсируют Patriot, переданные Украине
Иллюстративное фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц после с британским премьер-министром Киром Стармером заявил, что ожидает от Вашингтона четкой позиции относительно того, как будут компенсированы системы Patriot, которые передаются Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на N-TV

Детали: Мерц подтвердил, что европейские государства договорились с США о поставках в Украину систем Patriot, которые будут затем заменены американскими системами.

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"Ведь мы также должны поддерживать нашу собственную обороноспособность", – добавил немецкий канцлер.

Он высказал предположение, что министры обороны в ближайшее время договорятся о схеме замещения, но предупредил, что до поставки систем в Украину "остались не часы, а дни, возможно, недели".

Напомним:

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  • На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.
  • Накануне Трамп также заявил, что уже начались поставки ракет для Patriot в Украину из Германии, но немецкая сторона это опровергла.
  • По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.

PatriotГерманияСША
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