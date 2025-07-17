Мерц хочет четкого ответа, как Германии компенсируют Patriot, переданные Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц после с британским премьер-министром Киром Стармером заявил, что ожидает от Вашингтона четкой позиции относительно того, как будут компенсированы системы Patriot, которые передаются Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на N-TV

Детали: Мерц подтвердил, что европейские государства договорились с США о поставках в Украину систем Patriot, которые будут затем заменены американскими системами.

Реклама:

"Ведь мы также должны поддерживать нашу собственную обороноспособность", – добавил немецкий канцлер.

Он высказал предположение, что министры обороны в ближайшее время договорятся о схеме замещения, но предупредил, что до поставки систем в Украину "остались не часы, а дни, возможно, недели".

Напомним:

РЕКЛАМА: