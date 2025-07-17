Мерц: Україна "дуже скоро" отримає системи, здатні завдавати ударів на великі дистанції

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що після рішення президента США Дональда Трампа про постачання озброєння Україна "дуже скоро" отримає додаткову підтримку, яка допоможе завдавати удари на великі дистанції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico та Sky News

Деталі: Німецький канцлер заявив, що Україні потрібні системи для глибоких ударів, аби краще захищатися, і що "дуже скоро, у найближчий час" Київ отримає додаткову підтримку в цьому напрямку.

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Мерц припустив, що ці можливості можуть бути розгорнуті в Україні вже за кілька тижнів.

"Україна буде в набагато вигіднішому становищі та зможе використовувати ці системи, а також отримати від нас підтримку щодо цих систем у найближчі тижні та місяці", – заявив він.

А британський прем'єр-міністр Кір Стармер, своєю чергою, заявив, що підписаний 17 липня договір про дружбу дає можливість для Лондона і Берліна співпрацювати в галузях закупівлі та виробництва.

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"І ми можемо почати це одразу ж. Ми всі розглядаємо це як відповідальність, але також і як можливість для Європи посилити оборону і безпеку. І це закріплено в договорі, який ми підписали сьогодні вранці", – сказав Стармер.

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