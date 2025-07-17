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Мерц: Украина "очень скоро" получит системы, способные наносить удары на большие дистанции

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцЧетверг, 17 июля 2025, 20:44
Мерц: Украина очень скоро получит системы, способные наносить удары на большие дистанции
Иллюстративное фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что после решения президента США Дональда Трампа о поставках вооружения Украина "очень скоро" получит дополнительную поддержку, которая поможет наносить удары на большие дистанции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico и Sky News

Детали: Немецкий канцлер заявил, что Украине нужны системы для нанесения глубоких ударов, чтобы лучше защищаться, и что "очень скоро, в ближайшее время" Киев получит дополнительную поддержку в этом направлении.

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Мерц предположил, что эти возможности могут быть развернуты в Украине уже через несколько недель.

"Украина будет в гораздо более выгодном положении и сможет использовать эти системы, а также получить от нас поддержку по этим системам в ближайшие недели и месяцы", – заявил он.

А британский премьер-министр Кир Стармер, в свою очередь, заявил, что подписанный 17 июля договор о дружбе дает возможность Лондону и Берлину сотрудничать в области закупок и производства.

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"И мы можем начать это сразу же. Мы все рассматриваем это как ответственность, но также и как возможность для Европы усилить оборону и безопасность. И это закреплено в договоре, который мы подписали сегодня утром", – сказал Стармер.

Напомним:

  • На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.
  • Накануне Трамп также заявил, что уже начались поставки ракет для Patriot в Украину из Германии, но немецкая сторона это опровергла.
  • По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.
  • В частности, Мерц 17 июля настоял на ясности относительно того, как США заменят новые системы противовоздушной обороны Patriot, которые будут поставлены в Украину.

Мерцоружие
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