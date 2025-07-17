Мерц: Украина "очень скоро" получит системы, способные наносить удары на большие дистанции
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что после решения президента США Дональда Трампа о поставках вооружения Украина "очень скоро" получит дополнительную поддержку, которая поможет наносить удары на большие дистанции.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico и Sky News
Детали: Немецкий канцлер заявил, что Украине нужны системы для нанесения глубоких ударов, чтобы лучше защищаться, и что "очень скоро, в ближайшее время" Киев получит дополнительную поддержку в этом направлении.
Мерц предположил, что эти возможности могут быть развернуты в Украине уже через несколько недель.
"Украина будет в гораздо более выгодном положении и сможет использовать эти системы, а также получить от нас поддержку по этим системам в ближайшие недели и месяцы", – заявил он.
А британский премьер-министр Кир Стармер, в свою очередь, заявил, что подписанный 17 июля договор о дружбе дает возможность Лондону и Берлину сотрудничать в области закупок и производства.
"И мы можем начать это сразу же. Мы все рассматриваем это как ответственность, но также и как возможность для Европы усилить оборону и безопасность. И это закреплено в договоре, который мы подписали сегодня утром", – сказал Стармер.
Напомним:
- На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.
- Накануне Трамп также заявил, что уже начались поставки ракет для Patriot в Украину из Германии, но немецкая сторона это опровергла.
- По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.
- В частности, Мерц 17 июля настоял на ясности относительно того, как США заменят новые системы противовоздушной обороны Patriot, которые будут поставлены в Украину.