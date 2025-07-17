Молдова долучиться до військових навчань НАТО в Грузії

Військовослужбовці Національної армії Молдови візьмуть участь у міжнародних навчаннях Agile Spirit 25, які пройдуть у Грузії під проводом Північноатлантичного альянсу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Молдови

Деталі: У молдовському Міноборони уточнюють, що метою навчань Agile Spirit 25 є підвищення боєздатності та оперативної сумісності армій країн-партнерів, що особливо важливо в міжнародних миротворчих операціях.

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У навчаннях, які триватимуть з 23 липня по 7 серпня, беруть участь військовослужбовці з Болгарії, Грузії, Німеччини, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Туреччини та України, а також Сполучених Штатів.

Участь у навчаннях Agile Spirit 25 є частиною річного плану зовнішньої діяльності Міністерства оборони та Національної армії Молдови.

Молдовські військовослужбовці проходять навчання за програмою Agile Spirit з 2023 року, зазначило оборонне відомство Молдови.

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