Молдова присоединится к военным учениям НАТО в Грузии
Военнослужащие Национальной армии Молдовы примут участие в международных учениях Agile Spirit 25, которые пройдут в Грузии под руководством Североатлантического альянса.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Молдовы
Детали: В молдавском Минобороны уточняют, что целью учений Agile Spirit 25 является повышение боеспособности и оперативной совместимости армий стран-партнеров, что особенно важно в международных миротворческих операциях.
В учениях, которые продлятся с 23 июля по 7 августа, принимают участие военнослужащие из Болгарии, Грузии, Германии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Украины, а также Соединенных Штатов.
Участие в учениях Agile Spirit 25 является частью годового плана внешней деятельности Министерства обороны и Национальной армии Молдовы.
Молдавские военнослужащие проходят обучение по программе Agile Spirit с 2023 года, отметило оборонное ведомство Молдовы.
Напомним:
- Нейтральный статус закреплен в конституции Молдовы и изменить его практически невозможно, а в обществе нет широкого спроса на вступление в НАТО.
- В то же время Молдова сотрудничает с Альянсом уже более 30 лет в рамках программы "Партнерство ради мира".