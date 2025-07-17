Молдова присоединится к военным учениям НАТО в Грузии

Военнослужащие Национальной армии Молдовы примут участие в международных учениях Agile Spirit 25, которые пройдут в Грузии под руководством Североатлантического альянса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Молдовы

Детали: В молдавском Минобороны уточняют, что целью учений Agile Spirit 25 является повышение боеспособности и оперативной совместимости армий стран-партнеров, что особенно важно в международных миротворческих операциях.

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В учениях, которые продлятся с 23 июля по 7 августа, принимают участие военнослужащие из Болгарии, Грузии, Германии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Украины, а также Соединенных Штатов.

Участие в учениях Agile Spirit 25 является частью годового плана внешней деятельности Министерства обороны и Национальной армии Молдовы.

Молдавские военнослужащие проходят обучение по программе Agile Spirit с 2023 года, отметило оборонное ведомство Молдовы.

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Напомним: