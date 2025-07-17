У Черкасах тренерка танців програла в казино внески батьків на поїздку дітей до Грузії

У Черкасах тренерка танцювального гуртка, що діяв на базі школи №20, зібрала з батьків дітей понад 1,3 мільйона гривень на поїздку на змагання до Грузії, але згодом зізналася, що програла всі кошти в казино.

Джерело: місцеве видання "18000", посилаючись на свідчення постраждалих батьків

Деталі: За словами матері однієї з учасниць гуртка, нова керівниця колективу очолила його восени 2024 року. У лютому 2025-го діти виграли гран-прі на участь у танцювальному конкурсі в Батумі. Тренерка взялася організовувати поїздку та почала збирати з батьків по 550–600 євро з людини – як готівкою, так і на картку. Загалом було зібрано близько 1,35 млн гривень.

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За офіційним сайтом організаторів змагання у Батумі мали пройти з 10 по 17 липня, однак тренерка повідомила батькам, що їх нібито перенесли на 20–27 липня. Згодом вона перестала надавати будь-які підтвердження придбаних квитків – надсилала лише бронювання автобусу. Коли батьки приїхали до неї додому, жінка зізналася, що програла всі зібрані кошти у казино.

Видання "18000" намагалося отримати коментар безпосередньо від тренерки, однак вона не відповіла на дзвінки.

Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна у коментарі зазначила, що поїздка була приватною ініціативою керівниці гуртка і школа жодного стосунку до неї не має. За її словами, тренерку звільнили ще 30 травня. Адміністрація школи повідомить свою позицію окремо.

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На фейсбук-сторінці Черкаської спеціалізованої школи №20 також з’явився допис, у якому підтверджено, що поїздка була позашкільною ініціативою, а керівництво навчального закладу не володіло інформацією про її організацію.

Речниця ГУНП у Черкаській області Зоя Вовк повідомила "18000", що за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі дії тривають.