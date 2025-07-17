В Черкассах тренер танцев проиграла в казино взносы родителей на поездку детей в Грузию

В Черкассах тренер танцевального кружка, который действовал на базе школы №20, собрала с родителей детей более 1,3 миллиона гривен на поездку на соревнования в Грузию, но впоследствии призналась, что проиграла все средства в казино.

Источник: местное издание "18000", ссылаясь на показания пострадавших родителей

Детали: По словам матери одной из участниц кружка, новая руководительница коллектива возглавила его осенью 2024 года. В феврале 2025-го дети выиграли гран-при на участие в танцевальном конкурсе в Батуми. Тренер взялась организовывать поездку и начала собирать с родителей по 550-600 евро с человека – как наличными, так и на карточку. Всего было собрано около 1,35 млн гривен.

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По официальному сайту организаторов соревнования в Батуми должны были пройти с 10 по 17 июля, однако тренер сообщила родителям, что их якобы перенесли на 20-27 июля. Впоследствии она перестала предоставлять какие-либо подтверждения приобретенных билетов – присылала только бронирование автобуса. Когда родители приехали к ней домой, женщина призналась, что проиграла все собранные средства в казино.

Издание "18000" пыталось получить комментарий непосредственно от тренера, однако она не ответила на звонки.

Заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина в комментарии отметила, что поездка была частной инициативой руководительницы кружка и школа никакого отношения к ней не имеет. По ее словам, тренера уволили еще 30 мая. Администрация школы сообщит свою позицию отдельно.

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На фейсбук-странице Черкасской специализированной школы №20 также появилось сообщение, в котором подтверждено, что поездка была внешкольной инициативой, а руководство учебного заведения не владело информацией о ее организации.

Пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк сообщила "18000", что по данному факту открыто уголовное производство. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Следственные действия продолжаются.