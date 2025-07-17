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Генштаб: На фронті 131 зіткнення з ворогом, з них 48 на Покровському напрямку

Анастасія ПроцЧетвер, 17 липня 2025, 23:35
Генштаб: На фронті 131 зіткнення з ворогом, з них 48 на Покровському напрямку
фото: Генштаб

За даними Генерального штабу станом на 22:00, на фронті загалом відбулося 131 бойове зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 17 липня

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбивали 11 штурмових дій окупантів, три боєзіткнення тривають дотепер.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця, досі триває два боєзіткнення. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Окіп, Борщова, Вовчанськ, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного. Українські захисники вже зупинили три ворожі атаки, ще один бій триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка та у бік Шандриголового, сім боєзіткнень тривають.

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Три ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та в напрямку Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог 11 разів штурмував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.

На Торецькому напрямку сім разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки, всі боєзіткнення на напрямку вже завершено.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 48 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Родинське, Новоторецьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська й Новопавлівки. Досі тривають три боєзіткнення. 

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Піддубне, Зірка, Темирівка, Мирне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко. Два боєзіткнення тривають досі.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворожих атак не зафіксовано, проте ворог завдав авіаударів по Білогір’ю, Степногірську та Ольгівці.

Генштаб
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