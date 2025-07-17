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Генштаб: На фронте 131 столкновение с врагом, из них 48 на Покровском направлении

Анастасия ПроцЧетверг, 17 июля 2025, 23:35
Генштаб: На фронте 131 столкновение с врагом, из них 48 на Покровском направлении
фото: Генштаб

По данным Генерального штаба по состоянию на 22:00, на фронте в целом произошло 131 боевое столкновение, больше всего – на Покровском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 17 июля

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отражали 11 штурмовых действий оккупантов, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

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На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Старица, до сих пор продолжается два боестолкновения. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Окоп, Борщева, Волчанск, Чугуновка.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай, Новая Кругляковка и в направлении Песчаного. Украинские защитники уже остановили три вражеские атаки, еще один бой продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Серебрянка и в сторону Шандриголово, семь боестолкновений продолжаются.

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Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Григорьевки и в направлении Выемки.

На Краматорском направлении враг 11 раз штурмовал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении семь раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Александро-Калинового, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки, все боестолкновения на направлении уже завершены.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 48 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Родинское, Новоторецкое, Миролюбовка, Новоэкономичное, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска и Новопавловки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону украинских защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Звезда, Темировка, Мирное, Воскресенка, Свободное Поле, Шевченко. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях вражеских атак не зафиксировано, однако враг нанес авиаудары по Белогорью, Степногорску и Ольговке.

Генштаб
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