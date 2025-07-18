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У Трампа виявили хронічну хворобу

Олег Павлюк, Ольга Глущенко П'ятниця, 18 липня 2025, 00:18
У Трампа виявили хронічну хворобу
Трамп, фото: facebook

У президента США Дональда Трампа виявили хронічну венозну недостатність.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: Як повідомили в Білому домі, 79-річному Трампу довелось пройти обстеження через "незначне набрякання" ніг і синці на одній з рук.

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Президент США пройшов ультразвукове обстеження та "комплексне обстеження", яке включало діагностичне дослідження судин. Воно підтвердило, що Трамп страждає на хронічну венозну недостатність.

Це захворювання виникає, коли вени ніг людини не можуть нормально перекачувати кров до серця, що призводить до її застою, і є поширеним серед людей старше 70 років.

У Білому домі наголосили, що ознак тромбозу глибоких вен або артеріальних захворювань, які можуть супроводжуватися закупоркою, виявлено не було.

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Що стосується синців на тильній стороні руки президента США, то його лікар сказав, що ці сліди "відповідають незначним пошкодженням м'яких тканин від частих рукостискань".

Нагдаємо:  Трамп пройшов комплексний медичний огляд у квітні, після чого його лікар написав довідку, в якій зазначив, що президент США має "відмінне здоров'я".

Під час передвиборчої кампанії у США кандидатка на посаду президента від Демократичної партії Камала Гарріс звинувачувала Трампа у приховуванні даних про здоров’я.

Трампздоров'я
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