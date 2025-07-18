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У Трампа обнаружили хроническое заболевание

Олег Павлюк, Ольга ГлущенкоПятница, 18 июля 2025, 00:18
У Трампа обнаружили хроническое заболевание
Трамп, фото: facebook

У президента США Дональда Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: Как сообщили в Белом доме, 79-летнему Трампу пришлось пройти обследование из-за "незначительного отека" ног и синяков на одной из рук.

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Президент США прошел ультразвуковое обследование и "комплексное обследование", которое включало диагностическое исследование сосудов. Оно подтвердило, что Трамп страдает хронической венозной недостаточностью.

Это заболевание возникает, когда вены ног человека не могут нормально перекачивать кровь к сердцу, что приводит к ее застою, и является распространенным среди людей старше 70 лет.

В Белом доме подчеркнули, что признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний, которые могут сопровождаться закупоркой, обнаружено не было.

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Что касается синяков на тыльной стороне руки президента США, то его врач сказал, что эти следы "соответствуют незначительным повреждениям мягких тканей от частых рукопожатий".

Напомним: Трамп прошел комплексное медицинское обследование в апреле, после чего его врач написал справку, в которой отметил, что президент США имеет "отличное здоровье".

Во время предвыборной кампании в США кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис обвиняла Трампа в сокрытии данных о здоровье.

Трампздоровье
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