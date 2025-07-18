Ескалація насильства в Сирії: ООН скликала Радбез

Через ескалацію насильства в Сирії Рада Безпеки ООН зібралася в четвер на екстрене засідання.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Предметом обговорення стали, зокрема, сутички в провінції Ес-Сувейда на півдні країни та серія ізраїльських авіаударів по військових об’єктах і важливих інфраструктурних цілях у Дамаску.

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Помічник Генерального секретаря ООН з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Халед Хіарі підтвердив "недвозначне засудження Генеральним секретарем будь-якого насильства проти мирного населення, зокрема всіх дій, що розпалюють міжрелігійну ворожнечу й позбавляють сирійський народ шансу на мир після 14 років жорстокого конфлікту".

Зіткнення між друзами й силами національної безпеки, а також ізраїльські атаки ставлять під загрозу шлях Сирії до мирного та інклюзивного політичного переходу, – сказав Хіарі.

Безпеку і стабільність у провінції Ес-Сувейда, як і загалом у "післяасадівській" Сирії, можна забезпечити лише через справжнє національне примирення з участю всіх сторін різноманітного сирійського суспільства, – зазначив він.

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Присутній на засіданні міністр закордонних справ Греції Георгос Герапетрітіс рішуче засудив усі напади на мирних жителів та релігійні об’єкти в Сирії, зокрема нещодавні атаки на греко-католицьку церкву Святого Михаїла в Саварі й теракт поблизу православної церкви Святого Іллі.

Пряма мова Герапетрітіса: "Це ще раз висвітлює виклики, що стоять перед християнською громадою в Сирії, та необхідність повного захисту всіх етнічних і релігійних груп в об’єднаній Сирії".

Деталі: Коментуючи заяву перехідної адміністрації Сирії про досягнення локального перемир’я та обіцянку притягнути винних до відповідальності, він наголосив, що розслідування інцидентів має бути прозорим, швидким і відповідати міжнародним стандартам.