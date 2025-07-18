Эскалация насилия в Сирии: ООН созвала Совбез

Из-за эскалации насилия в Сирии Совет Безопасности ООН собрался в четверг на экстренное заседание.

Источник: "Укринформ"

Детали: Предметом обсуждения стали, в частности, столкновения в провинции Эс-Сувейда на юге страны и серия израильских авиаударов по военным объектам и важным инфраструктурным целям в Дамаске.

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Помощник Генерального секретаря ООН по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Халед Хиари подтвердил "недвусмысленное осуждение Генеральным секретарем любого насилия против мирного населения, в частности всех действий, разжигающих межрелигиозную вражду и лишающих сирийский народ шанса на мир после 14 лет жестокого конфликта".

Столкновения между друзами и силами национальной безопасности, а также израильские атаки ставят под угрозу путь Сирии к мирному и инклюзивному политическому переходу, – сказал Хиари.

Безопасность и стабильность в провинции Эс-Сувейда, как и в целом в "пост-асадовской" Сирии, можно обеспечить только через настоящее национальное примирение с участием всех сторон разнообразного сирийского общества, – отметил он.

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Присутствовавший на заседании министр иностранных дел Греции Георгос Герапетритис решительно осудил все нападения на мирных жителей и религиозные объекты в Сирии, в частности недавние атаки на греко-католическую церковь Святого Михаила в Саваре и теракт возле православной церкви Святого Ильи.

Прямая речь Герапетритиса: "Это еще раз освещает вызовы, стоящие перед христианской общиной в Сирии, и необходимость полной защиты всех этнических и религиозных групп в объединенной Сирии".

Детали: Комментируя заявление переходной администрации Сирии о достижении локального перемирия и обещание привлечь виновных к ответственности, он подчеркнул, что расследование инцидентов должно быть прозрачным, быстрым и соответствовать международным стандартам.