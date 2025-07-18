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Атака російських дронів на Запорізький район: виникли пожежі, поранений чоловік

Ольга Глущенко П'ятниця, 18 липня 2025, 05:34
Атака російських дронів на Запорізький район: виникли пожежі, поранений чоловік
ілюстрація: : Getty Images

У ніч проти 18 липня вночі ворог атакував щонайменше 9 "Шахедами" Запорізький район, унаслідок чого отримав поранення чоловік.

Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: Федоров повідомив, що в результаті атаки виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі.

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Пізніше він додав, що внаслідок ударів російських БпЛА по Запорізькому району отримав поранення 79-річний чоловік.

Запорізька областьбезпілотникиросійсько-українська війна
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