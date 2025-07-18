Росіяни вдарили КАБами по Степногірській громаді – убили чоловіка
П'ятниця, 18 липня 2025, 07:22
Одна людина загинула внаслідок нічного удару окупантів по Степногірській громаді Запорізької області уночі 18 липня.
Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram
Пряма мова очільника області: "64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду. Його тіло щойно виявили на місці прильоту".
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Деталі: За словами Федорова, загарбники поцілили КАБами по житловій забудові – у кількох багатоповерхових будинках зайнялася пожежа.