Росіяни вдарили КАБами по Степногірській громаді – убили чоловіка

Одна людина загинула внаслідок нічного удару окупантів по Степногірській громаді Запорізької області уночі 18 липня.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова очільника області: "64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду. Його тіло щойно виявили на місці прильоту".

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Деталі: За словами Федорова, загарбники поцілили КАБами по житловій забудові – у кількох багатоповерхових будинках зайнялася пожежа.