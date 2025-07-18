Россияне ударили УАБами по Степногорской общине – убили мужчину
Пятница, 18 июля 2025, 07:22
Один человек погиб в результате ночного удара оккупантов по Степногорской общине Запорожской области ночью 18 июля.
Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь главы области: "64-летний мужчина погиб в результате атаки россиян на Степногорскую общину. Его тело только что обнаружили на месте прилета".
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Детали: По словам Федорова, захватчики попали КАБами по жилой застройке – в нескольких многоэтажных домах возник пожар.