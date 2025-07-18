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18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії: що у ньому буде

Тетяна Висоцька, Ірина БалачукП'ятниця, 18 липня 2025, 11:36
18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії: що у ньому буде
Ілюстрація з Getty images

18-пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який планують затвердити 18 липня, міститиме обмеження для РФ у 3 сферах – енергетичній, фінансовій та торговельній.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на джерело у Раді ЄС

Деталі: За словами співрозмовника видання, в енергетичній сфері йдеться про:

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  • зниження "цінової стелі" на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель та запровадження динамічної процедури перегляду цього показника, аби він мав ефект; 
  • заборону імпорту нафтопродуктів з переробленої у третіх країнах російської нафти (крім деяких, зокрема Норвегії, Британії, США, Канади); 
  • нову заборону на транзакції, пов’язані з "Північними потоками", у тому числі для надання товарів чи послуг, що має "поставити хрест" на майбутньому використанні трубопроводів;
  • санкції проти 105 суден так званого тіньового флоту, що збільшує загальну їхню кількість у списку до понад 400. Водночас три японських судна з попередніх списків виключили. 

У фінансовій сфері санкції стосуватимуться:

  • розширення вже існуючих санкцій на SWIFT до повної заборони транзакцій, із включенням ще 22 російських банків – що майже подвоїть список;
  • заборони на транзакції з Російським фондом прямих інвестицій, його інвестиціями і фінансовими установами, що підтримують ці інвестиції. Під санкції потрапили 4 російських компанії, у які здійснювалися інвестиції. 
  • пониження критеріїв для санкцій проти фінансово-кредитних установ у третіх країнах за сприяння РФ в обході санкцій, у тому числі нафтових, і підтримці її ОПК.

У торговельній сфері:

  • санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії – семи компаній в Китаї, трьох у Гонконгу, чотирьох у Туреччині;
  • додаткові експортні заборони для ускладнення РФ доступу до технологій, що застосовуються в ОПК, у тому числі станків, які використовуються у процесі виробництва "Іскандерів";
  • розширення заборони на транзит на нові види товарів, що використовуються у будівництві, транспорті та енергетиці; 
  • розширення експортної заборони (список поповнився деякою продукцією машинобудівної галузі, хімічної промисловості, деяких металів і пластиків). 

Передісторія:

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  • Вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти. 
  • Ввечері 17 липня обидві країни повідомили Раду ЄС, що готові відмовитися від блокування.
  • До пакета увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

Більше про передумови цих подій читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо між двох вогнів: чому Словаччина блокує санкції проти РФ і що хоче натомість.

санкціїЄСРосія
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