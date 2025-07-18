18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії: що у ньому буде

18-пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який планують затвердити 18 липня, міститиме обмеження для РФ у 3 сферах – енергетичній, фінансовій та торговельній.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на джерело у Раді ЄС

Деталі: За словами співрозмовника видання, в енергетичній сфері йдеться про:

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зниження "цінової стелі" на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель та запровадження динамічної процедури перегляду цього показника, аби він мав ефект;

заборону імпорту нафтопродуктів з переробленої у третіх країнах російської нафти (крім деяких, зокрема Норвегії, Британії, США, Канади);

нову заборону на транзакції, пов’язані з "Північними потоками", у тому числі для надання товарів чи послуг, що має "поставити хрест" на майбутньому використанні трубопроводів;

санкції проти 105 суден так званого тіньового флоту, що збільшує загальну їхню кількість у списку до понад 400. Водночас три японських судна з попередніх списків виключили.

У фінансовій сфері санкції стосуватимуться:

розширення вже існуючих санкцій на SWIFT до повної заборони транзакцій, із включенням ще 22 російських банків – що майже подвоїть список;

заборони на транзакції з Російським фондом прямих інвестицій, його інвестиціями і фінансовими установами, що підтримують ці інвестиції. Під санкції потрапили 4 російських компанії, у які здійснювалися інвестиції.

пониження критеріїв для санкцій проти фінансово-кредитних установ у третіх країнах за сприяння РФ в обході санкцій, у тому числі нафтових, і підтримці її ОПК.

У торговельній сфері:

санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії – семи компаній в Китаї, трьох у Гонконгу, чотирьох у Туреччині;

додаткові експортні заборони для ускладнення РФ доступу до технологій, що застосовуються в ОПК, у тому числі станків, які використовуються у процесі виробництва "Іскандерів";

розширення заборони на транзит на нові види товарів, що використовуються у будівництві, транспорті та енергетиці;

розширення експортної заборони (список поповнився деякою продукцією машинобудівної галузі, хімічної промисловості, деяких металів і пластиків).

Передісторія:

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Вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.

Ввечері 17 липня обидві країни повідомили Раду ЄС, що готові відмовитися від блокування.

До пакета увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

Більше про передумови цих подій читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо між двох вогнів: чому Словаччина блокує санкції проти РФ і що хоче натомість.