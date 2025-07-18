18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії: що у ньому буде
П'ятниця, 18 липня 2025, 11:36
18-пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який планують затвердити 18 липня, міститиме обмеження для РФ у 3 сферах – енергетичній, фінансовій та торговельній.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на джерело у Раді ЄС
Деталі: За словами співрозмовника видання, в енергетичній сфері йдеться про:
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- зниження "цінової стелі" на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель та запровадження динамічної процедури перегляду цього показника, аби він мав ефект;
- заборону імпорту нафтопродуктів з переробленої у третіх країнах російської нафти (крім деяких, зокрема Норвегії, Британії, США, Канади);
- нову заборону на транзакції, пов’язані з "Північними потоками", у тому числі для надання товарів чи послуг, що має "поставити хрест" на майбутньому використанні трубопроводів;
- санкції проти 105 суден так званого тіньового флоту, що збільшує загальну їхню кількість у списку до понад 400. Водночас три японських судна з попередніх списків виключили.
У фінансовій сфері санкції стосуватимуться:
- розширення вже існуючих санкцій на SWIFT до повної заборони транзакцій, із включенням ще 22 російських банків – що майже подвоїть список;
- заборони на транзакції з Російським фондом прямих інвестицій, його інвестиціями і фінансовими установами, що підтримують ці інвестиції. Під санкції потрапили 4 російських компанії, у які здійснювалися інвестиції.
- пониження критеріїв для санкцій проти фінансово-кредитних установ у третіх країнах за сприяння РФ в обході санкцій, у тому числі нафтових, і підтримці її ОПК.
У торговельній сфері:
- санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії – семи компаній в Китаї, трьох у Гонконгу, чотирьох у Туреччині;
- додаткові експортні заборони для ускладнення РФ доступу до технологій, що застосовуються в ОПК, у тому числі станків, які використовуються у процесі виробництва "Іскандерів";
- розширення заборони на транзит на нові види товарів, що використовуються у будівництві, транспорті та енергетиці;
- розширення експортної заборони (список поповнився деякою продукцією машинобудівної галузі, хімічної промисловості, деяких металів і пластиків).
Передісторія:
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- Вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.
- Ввечері 17 липня обидві країни повідомили Раду ЄС, що готові відмовитися від блокування.
- До пакета увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.
Більше про передумови цих подій читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо між двох вогнів: чому Словаччина блокує санкції проти РФ і що хоче натомість.