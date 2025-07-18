Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

18-ый пакет санкций ЕС против России: что в нем будет

Татьяна Высоцкая, Ирина БалачукПятница, 18 июля 2025, 11:36
18-ый пакет санкций ЕС против России: что в нем будет
Иллюстрация из Getty images

18-пакет санкций Евросоюза против России, который планируют утвердить 18 июля, будет содержать ограничения для РФ в 3 сферах – энергетической, финансовой и торговой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на источник в Совете ЕС

Детали: По словам собеседника издания, в энергетической сфере речь идет о:

Реклама:
  • снижении "ценового потолка" на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель и введении динамической процедуры пересмотра этого показателя, чтобы он имел эффект;
  • запрете импорта нефтепродуктов из переработанной в третьих странах российской нефти (кроме некоторых, в частности Норвегии, Великобритании, США, Канады);
  • новом запрете на транзакции, связанные с "Северными потоками", в том числе для предоставления товаров или услуг, что должно "поставить крест" на будущем использовании трубопроводов;
  • санкциях против 105 судов так называемого теневого флота, что увеличивает общее их количество в списке до более 400. В то же время три японских судна из предыдущих списков исключили.

В финансовой сфере санкции будут касаться:

  • расширения уже существующих санкций на SWIFT до полного запрета транзакций, с включением еще 22 российских банков – что почти удвоит список;
  • запрета на транзакции с Российским фондом прямых инвестиций, его инвестициями и финансовыми учреждениями, поддерживающими эти инвестиции. Под санкции попали 4 российских компании, в которые осуществлялись инвестиции.
  • понижения критериев для санкций против финансово-кредитных учреждений в третьих странах за содействие РФ в обходе санкций, в том числе нефтяных, и поддержке ее ОПК.

В торговой сфере:

  • санкции против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России – семи компаний в Китае, трех в Гонконге, четырех в Турции;
  • дополнительные экспортные запреты для усложнения РФ доступа к технологиям, применяемым в ОПК, в том числе станкам, используемым в процессе производства "Искандеров";
  • расширение запрета на транзит на новые виды товаров, используемых в строительстве, транспорте и энергетике;
  • расширение экспортного запрета (список пополнился некоторой продукцией машиностроительной отрасли, химической промышленности, некоторых металлов и пластиков).

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Утром 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.
  • Вечером 17 июля обе страны сообщили Совету ЕС, что готовы отказаться от блокировки.
  • В пакет вошли санкции против 105 судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

Больше о предпосылках этих событий читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен.

санкцииЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополнено Россияне утром снова атаковали Днепропетровскую область: 2 погибших
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Послы ЕС утвердили 18-й пакет санкций против России
У Трампа обнаружили хроническое заболевание
Фицо: Словакия снимает вето с 18-го пакета санкций ЕС против РФ
УПЦ МП дали срок до августа разорвать отношения с Россией
Все новости...
санкции
Каллас раскрыла детали нового 18-го пакета санкций ЕС против РФ
Послы ЕС утвердили 18-й пакет санкций против России
Послы ЕС в Брюсселе могут принять 18-й пакет санкций ЕС против РФ утром 18 июля
Последние новости
11:39
Стефанишина рассказала о своих задачах как уполномоченного по сотрудничеству с США
11:37
Uber инвестирует $300 млн в запуск 20 тысяч роботакси
11:36
18-ый пакет санкций ЕС против России: что в нем будет
11:32
Уклонение от налогов: БЭБ передало в суд дело против руководителя Полтавского ГОКа
11:17
Отравления во львовском ресторане Кацурина: госпитализировали уже 70 человек, в том числе 9 детей
11:10
Курс валют на 18 июля: сколько стоит доллар и евро: сколько стоит доллар и евро
11:00
Румыния начинает переговоры с Украиной о совместном производстве дронов – СМИ
10:55
фотоСБУ и Нацполиция схватили в Одессе агента РФ, которая направлялась взорвать ТЦК
10:26
В киевском метро девушка выкрикнула "Слава России": ее ударили по голове
10:24
Пекин резко наращивает экспорт стратегических металлов
Все новости...
Реклама:
Реклама: