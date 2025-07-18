18-ый пакет санкций ЕС против России: что в нем будет

18-пакет санкций Евросоюза против России, который планируют утвердить 18 июля, будет содержать ограничения для РФ в 3 сферах – энергетической, финансовой и торговой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на источник в Совете ЕС

Детали: По словам собеседника издания, в энергетической сфере речь идет о:

Реклама:

снижении "ценового потолка" на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель и введении динамической процедуры пересмотра этого показателя, чтобы он имел эффект;

запрете импорта нефтепродуктов из переработанной в третьих странах российской нефти (кроме некоторых, в частности Норвегии, Великобритании, США, Канады);

новом запрете на транзакции, связанные с "Северными потоками", в том числе для предоставления товаров или услуг, что должно "поставить крест" на будущем использовании трубопроводов;

санкциях против 105 судов так называемого теневого флота, что увеличивает общее их количество в списке до более 400. В то же время три японских судна из предыдущих списков исключили.

В финансовой сфере санкции будут касаться:

расширения уже существующих санкций на SWIFT до полного запрета транзакций, с включением еще 22 российских банков – что почти удвоит список;

запрета на транзакции с Российским фондом прямых инвестиций, его инвестициями и финансовыми учреждениями, поддерживающими эти инвестиции. Под санкции попали 4 российских компании, в которые осуществлялись инвестиции.

понижения критериев для санкций против финансово-кредитных учреждений в третьих странах за содействие РФ в обходе санкций, в том числе нефтяных, и поддержке ее ОПК.

В торговой сфере:

санкции против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России – семи компаний в Китае, трех в Гонконге, четырех в Турции;

дополнительные экспортные запреты для усложнения РФ доступа к технологиям, применяемым в ОПК, в том числе станкам, используемым в процессе производства "Искандеров";

расширение запрета на транзит на новые виды товаров, используемых в строительстве, транспорте и энергетике;

расширение экспортного запрета (список пополнился некоторой продукцией машиностроительной отрасли, химической промышленности, некоторых металлов и пластиков).

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Утром 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.

Вечером 17 июля обе страны сообщили Совету ЕС, что готовы отказаться от блокировки.

В пакет вошли санкции против 105 судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

Больше о предпосылках этих событий читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен.