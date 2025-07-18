Окупанти в Криму можуть дати довічне 24-річній кримській татарці
Російська окупаційна влада готується засудити до довічного ув’язнення 24-річну кримську татарку Хатідже Буюхчан, яку раніше затримали нібито за "підготовку теракту" і "держзраду".
Джерело: повідомлення колишньої представниці президента України в Криму, нардепки Таміли Ташевої; "Суспільне Крим"
Пряма мова Ташевої: "24-річна кримська татарка Хатідже Буюхчан зникла ще 6 травня. Того ранку вона сіла на автобус зі Старого Криму до Сімферополя — після цього вона перестала виходити на зв’язок. Її місцеперебування залишалося невідомим понад два місяці.
14 липня з’явилось постановочне відео ФСБ, де заблюрене обличчя дівчини читає завчений текст. Російські медіа повідомили, що її нібито затримано за "підготовку теракту" проти офіцера міноборони РФ і "державну зраду". Її арештував окупаційний "суд" РФ
Немає сумнівів, що ці два місяці фсб вибивала зізнання, писала тексти, які дівчина вивчала та зачитувала на камеру. Це — злочинні методи російських силовиків, це — злочини проти свободи.
Хатідже загрожує довічне ув’язнення. Це — перший випадок, коли таке покарання можуть призначити молодій кримчанці.
Деталі: За словами Ташевої за останній рік в окупованому Криму зростає кількість зникнень. Так, зникли: Ніяра Ерсмамбетова, Євгенія Самойлова, Тамара Чернуха, Сергій Козлов, Сергій Грищенко та інші.
"РФ посилює контроль над інформаційним простором окупованих територій, прирівнює до злочинів все, що тільки можливо", - написала вона.
Як писало "Суспільне Крим" у ФСБ Росії 14 липня заявили про "запобігання теракту", який "готувала жінка за завданням СБУ".
Згодом стало відомо, що йдеться про Буюхчан. В Кримськотатарському ресурсному центрі розповіли, що про це стало відомо 7 травня. Дівчину утримували у СІЗО близько 70 днів.
"Всі ці місяці ми знали про те, що вона перебуває у СІЗО, що на неї чиниться тиск. Але батьки не давали дозвіл на публікації, тому що ми розуміємо, що були погрози... Усі ці два місяці вони (співробітники ФСБ — ред.) вибивали ці дані, писали тексти, які дівчина вже зачитала, розповіла, вивчила на пам'ять. Я схильна думати, що вона примусово це зробила, а не по своїй волі, не тому, що вона дійсно з кимось там співпрацювала", - зазначила менеджерка центру Зарема Барієва.