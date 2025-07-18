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Окупанти в Криму можуть дати довічне 24-річній кримській татарці

Олександр ШумілінП'ятниця, 18 липня 2025, 14:20
Окупанти в Криму можуть дати довічне 24-річній кримській татарці
Фото зі сторінки Таміли Ташевої

Російська окупаційна влада готується засудити до довічного ув’язнення 24-річну кримську татарку Хатідже Буюхчан, яку раніше затримали нібито за "підготовку теракту" і "держзраду".

Джерело: повідомлення колишньої представниці президента України в Криму, нардепки Таміли Ташевої; "Суспільне Крим"

Пряма мова Ташевої: "24-річна кримська татарка Хатідже Буюхчан зникла ще 6 травня. Того ранку вона сіла на автобус зі Старого Криму до Сімферополя — після цього вона перестала виходити на зв’язок. Її місцеперебування залишалося невідомим понад два місяці.

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14 липня з’явилось постановочне відео ФСБ, де заблюрене обличчя дівчини читає завчений текст. Російські медіа повідомили, що її нібито затримано за "підготовку теракту" проти офіцера міноборони РФ і "державну зраду". Її арештував окупаційний "суд" РФ

Немає сумнівів, що ці два місяці фсб вибивала зізнання, писала тексти, які дівчина вивчала та зачитувала на камеру. Це — злочинні методи російських силовиків, це — злочини проти свободи.

Хатідже загрожує довічне ув’язнення. Це — перший випадок, коли таке покарання можуть призначити молодій кримчанці.

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Деталі: За словами Ташевої за останній рік в окупованому Криму зростає кількість зникнень. Так, зникли: Ніяра Ерсмамбетова, Євгенія Самойлова, Тамара Чернуха, Сергій Козлов, Сергій Грищенко та інші.

"РФ посилює контроль над інформаційним простором окупованих територій, прирівнює до злочинів все, що тільки можливо", - написала вона.

Як писало "Суспільне Крим" у ФСБ Росії 14 липня заявили про "запобігання теракту", який "готувала жінка за завданням СБУ".

Згодом стало відомо, що йдеться про Буюхчан. В Кримськотатарському ресурсному центрі розповіли, що про це стало відомо 7 травня. Дівчину утримували у СІЗО близько 70 днів.

"Всі ці місяці ми знали про те, що вона перебуває у СІЗО, що на неї чиниться тиск. Але батьки не давали дозвіл на публікації, тому що ми розуміємо, що були погрози... Усі ці два місяці вони (співробітники ФСБ — ред.) вибивали ці дані, писали тексти, які дівчина вже зачитала, розповіла, вивчила на пам'ять. Я схильна думати, що вона примусово це зробила, а не по своїй волі, не тому, що вона дійсно з кимось там співпрацювала", - зазначила менеджерка центру Зарема Барієва.

Кримокупація
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