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Оккупанты в Крыму могут дать пожизненное 24-летней крымской татарке

Александр ШумилинПятница, 18 июля 2025, 14:20
Оккупанты в Крыму могут дать пожизненное 24-летней крымской татарке
Фото со страницы Тамилы Ташевой

Российские оккупационные власти готовятся приговорить к пожизненному заключению 24-летнюю крымскую татарку Хатидже Буюхчан, которую ранее задержали якобы за "подготовку теракта" и "государственную измену".

Источник: сообщение бывшей представительницы президента Украины в Крыму, нардепа Тамилы Ташевой; "Суспільне Крим"

Прямая речь Ташевой: "24-летняя крымская татарка Хатидже Буюхчан исчезла еще 6 мая. В то утро она села на автобус из Старого Крыма в Симферополь — после этого она перестала выходить на связь. Ее местонахождение оставалось неизвестным более двух месяцев.

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14 июля появилось постановочное видео ФСБ, где размытое лицо девушки читает заученный текст. Российские СМИ сообщили, что она якобы задержана за "подготовку теракта" против офицера Минобороны РФ и "государственную измену". Ее арестовал оккупационный "суд" РФ

Нет сомнений, что эти два месяца ФСБ выбивала признание, писала тексты, которые девушка изучала и зачитывала на камеру. Это — преступные методы российских силовиков, это — преступления против свободы.

Хатидже грозит пожизненное заключение. Это — первый случай, когда такое наказание могут назначить молодой крымчанке.

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Детали: По словам Ташевой, за последний год в оккупированном Крыму растет количество исчезновений. Так, исчезли: Нияра Ерсмамбетова, Евгения Самойлова, Тамара Чернуха, Сергей Козлов, Сергей Грищенко и другие.

"РФ усиливает контроль над информационным пространством оккупированных территорий, приравнивает к преступлениям все, что только возможно", - написала она.

Как писало "Суспільне Крим", в ФСБ России 14 июля заявили о "предотвращении теракта", который "готовила женщина по заданию СБУ".

Впоследствии стало известно, что речь идет о Буюхчан. В Крымскотатарском ресурсном центре рассказали, что об этом стало известно 7 мая. Девушку содержали в СИЗО около 70 дней.

"Все эти месяцы мы знали о том, что она находится в СИЗО, что на нее оказывается давление. Но родители не давали разрешения на публикации, потому что мы понимаем, что были угрозы... Все эти два месяца они (сотрудники ФСБ — ред.) выбивали эти данные, писали тексты, которые девушка уже зачитала, рассказала, выучила наизусть. Я склонна думать, что она сделала это принудительно, а не по своей воле, не потому, что она действительно с кем-то там сотрудничала", — отметила менеджер центра Зарема Бариева.

Крымоккупация
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