Оккупанты в Крыму могут дать пожизненное 24-летней крымской татарке
Российские оккупационные власти готовятся приговорить к пожизненному заключению 24-летнюю крымскую татарку Хатидже Буюхчан, которую ранее задержали якобы за "подготовку теракта" и "государственную измену".
Источник: сообщение бывшей представительницы президента Украины в Крыму, нардепа Тамилы Ташевой; "Суспільне Крим"
Прямая речь Ташевой: "24-летняя крымская татарка Хатидже Буюхчан исчезла еще 6 мая. В то утро она села на автобус из Старого Крыма в Симферополь — после этого она перестала выходить на связь. Ее местонахождение оставалось неизвестным более двух месяцев.
14 июля появилось постановочное видео ФСБ, где размытое лицо девушки читает заученный текст. Российские СМИ сообщили, что она якобы задержана за "подготовку теракта" против офицера Минобороны РФ и "государственную измену". Ее арестовал оккупационный "суд" РФ
Нет сомнений, что эти два месяца ФСБ выбивала признание, писала тексты, которые девушка изучала и зачитывала на камеру. Это — преступные методы российских силовиков, это — преступления против свободы.
Хатидже грозит пожизненное заключение. Это — первый случай, когда такое наказание могут назначить молодой крымчанке.
Детали: По словам Ташевой, за последний год в оккупированном Крыму растет количество исчезновений. Так, исчезли: Нияра Ерсмамбетова, Евгения Самойлова, Тамара Чернуха, Сергей Козлов, Сергей Грищенко и другие.
"РФ усиливает контроль над информационным пространством оккупированных территорий, приравнивает к преступлениям все, что только возможно", - написала она.
Как писало "Суспільне Крим", в ФСБ России 14 июля заявили о "предотвращении теракта", который "готовила женщина по заданию СБУ".
Впоследствии стало известно, что речь идет о Буюхчан. В Крымскотатарском ресурсном центре рассказали, что об этом стало известно 7 мая. Девушку содержали в СИЗО около 70 дней.
"Все эти месяцы мы знали о том, что она находится в СИЗО, что на нее оказывается давление. Но родители не давали разрешения на публикации, потому что мы понимаем, что были угрозы... Все эти два месяца они (сотрудники ФСБ — ред.) выбивали эти данные, писали тексты, которые девушка уже зачитала, рассказала, выучила наизусть. Я склонна думать, что она сделала это принудительно, а не по своей воле, не потому, что она действительно с кем-то там сотрудничала", — отметила менеджер центра Зарема Бариева.