ЄС запроваджує цифрову систему в'їзду в Євросоюз: схвалено її розгортання

Рада ЄС ухвалила закон, який дозволить протягом шести місяців, запустити нову цифрову систему управління в'їздом/виїздом на кордонах (EES), яка має підвищити ефективність та результативність контролю на зовнішніх кордонах ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

Деталі: Повідомляється, що нова система стосуватиметься і громадян України.

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EES буде в цифровому вигляді реєструвати в'їзди та виїзди, дані з паспорта, відбитки пальців та зображення обличчя громадян країн, що не є членами ЄС, які подорожують з метою короткострокового перебування в державі-члені ЄС.

"Надійний захист наших зовнішніх кордонів є життєво важливим для Європейського Союзу. Нова система в'їзду-виїзду допоможе нам гарантувати, що громадяни країн, які не є членами ЄС, подорожують до Європи, дотримуються наших правил. Це зробить наші кордони безпечнішими, а прикордонний контроль – ефективнішим", – сказав Кааре Дибвад Бек, міністр з питань імміграції та інтеграції Данії, яка головує в Раді ЄС.

Завдяки цій системі відповідні органи, від прикордонників до правоохоронних органів, матимуть доступ до даних, які дозволять перевірити особу громадянина третьої країни та інформацію про те, чи дотримується він дозволеного терміну перебування в Шенгенській зоні. Як наслідок, EES значно зменшить ймовірність шахрайства з ідентифікаційними даними та перевищення терміну перебування на території Шенгенської зони.

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Передісторія:

8 липня депутати Європарламенту 572 голосами "за" підтримали поступове впровадження Entry/Exit System.

Регламент набуває чинності на третій день після його публікації в Офіційному віснику ЄС. EES почне діяти поступово з дати, яка буде визначена Європейською комісією.

Система EES мала запрацювати в Євросоюзі ще з 10 листопада минулого року, але на прохання низки держав-членів її впровадження відклали.

Докладніше про нову систему – в матеріалі Нові правила перетину кордону з ЄС: пояснюємо, що зміниться для українців

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