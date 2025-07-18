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ЕС вводит цифровую систему въезда в Евросоюз: одобрено ее развертывание

Иванна Костина, Станислав ПогориловПятница, 18 июля 2025, 14:30
ЕС вводит цифровую систему въезда в Евросоюз: одобрено ее развертывание
фото: Getty Images

Совет ЕС принял закон, который позволит в течение шести месяцев, запустить новую цифровую систему управления въездом/выездом на границах (EES), которая должна повысить эффективность и результативность контроля на внешних границах ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

Детали: Сообщается, что новая система будет касаться и граждан Украины.

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EES будет в цифровом виде регистрировать въезды и выезды, данные из паспорта, отпечатки пальцев и изображения лица граждан стран, не являющихся членами ЕС, путешествующих с целью краткосрочного пребывания в государстве-члене ЕС.

"Надежная защита наших внешних границ является жизненно важной для Европейского Союза. Новая система въезда-выезда поможет нам гарантировать, что граждане стран, не являющихся членами ЕС, путешествующие в Европу, придерживаются наших правил. Это сделает наши границы более безопасными, а пограничный контроль – более эффективным", – сказал Кааре Дибвад Бек, министр по вопросам иммиграции и интеграции Дании, которая председательствует в Совете ЕС.

Благодаря этой системе соответствующие органы, от пограничников до правоохранительных органов, будут иметь доступ к данным, которые позволят проверить личность гражданина третьей страны и информацию о том, придерживается ли он разрешенного срока пребывания в Шенгенской зоне. Как следствие, EES значительно уменьшит вероятность мошенничества с идентификационными данными и превышение срока пребывания на территории Шенгенской зоны.

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Предыстория:

  • 8 июля депутаты Европарламента 572 голосами "за" поддержали постепенное внедрение Entry/Exit System.
  • Регламент вступает в силу на третий день после его публикации в Официальном вестнике ЕС. EES начнет действовать постепенно с даты, которая будет определена Европейской комиссией.
  • Система EES должна была заработать в Евросоюзе еще с 10 ноября прошлого года, но по просьбе ряда государств-членов ее внедрение отложили.

Подробнее о новой системе – в материале Новые правила пересечения границы с ЕС: объясняем, что изменится для украинцев

Также смотрите видео Граница: изменение правил в 2025 году. Что надо знать украинкам и украинцам

ЕСграница
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