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На вихідних в Україні пануватиме спека з грозами та шквалами

Анастасія ПроцП'ятниця, 18 липня 2025, 15:33
На вихідних в Україні пануватиме спека з грозами та шквалами
Ілюстративне фото: Getty Images

На вихідних, 19-20 липня, більшість регіонів України накриють дощі та грози, подекуди зі шквалами і градом. На заході – зливи, а на південному сході стовпчики термометрів піднімуться до 32°

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 19 липня у більшості областей – помірні дощі. На Житомирщині, Рівненщині, Волині та Харківщині – значні опади.
У південних областях – без опадів. На сході, південному сході та в Сумській області можливі грози, місцями град і шквали 15–20 м/с.

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Вітер західний, південно-західний, 7–12 м/с.

Температура вночі 13–18°, на південному сході – до 22°. Вдень на заході, у Київській, Житомирській і Вінницькій областях – 19–24°, на решті території – 23–28°, у південно-східних регіонах – до 32°.

У Києві буде дощ. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі 15–17°, вдень 22–24°.

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20 липня у західних, північних та подекуди центральних регіонах – короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті території – без опадів.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура вночі 13–18°, на південному сході – до 22°. Вдень на заході, півночі, у Вінницькій і Черкаській областях – 21–26°, на решті території – 27–32°.

У Києві прогнозують короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 15–17°, вдень 24–26°.

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