Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На выходных в Украине будет царить жара с грозами и шквалами

Анастасия ПроцПятница, 18 июля 2025, 15:33
На выходных в Украине будет царить жара с грозами и шквалами
Иллюстративное фото: Getty Images

На выходных, 19-20 июля, большинство регионов Украины накроют дожди и грозы, местами со шквалами и градом. На западе - ливни, а на юго-востоке столбики термометров поднимутся до 32°.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 19 июля в большинстве областей - умеренные дожди. В Житомирской, Ровенской, Волынской и Харьковской областях - значительные осадки.
В южных областях - без осадков. На востоке, юго-востоке и в Сумской области возможны грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Реклама:

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°, на юго-востоке - до 22°. Днем на западе, в Киевской, Житомирской и Винницкой областях - 19-24°, на остальной территории - 23-28°, в юго-восточных регионах - до 32°.

В Киеве будет дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 22-24°.

РЕКЛАМА:

20 июля в западных, северных и местами центральных регионах - кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории - без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на юго-востоке - до 22°. Днем на западе, севере, в Винницкой и Черкасской областях - 21-26°, на остальной территории - 27-32°.

В Киеве прогнозируют кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Госбюджет 2026: не хватит $19 миллиардов внешнего финансирования
ЕС вводит цифровую систему въезда в Евросоюз: одобрено ее развертывание
В Кремле согласны с Зеленским, что нужно "добавить динамики" переговорам
Трое умерших на одного малыша: за 10 лет рождаемость в Украине сократилась в 2,2 раза
Стефанишина: После расследования УП бывший не появлялся в моей жизни
дополнено Россияне утром снова атаковали Днепропетровскую область: 2 погибших, 11 раненых
Все новости...
погода
Спасатели предупреждают: 18 июля Украину накроют ливни и грозы
В западных областях Украины ожидаются ливни
Запад и центр Украины накроют дожди, на юге будет держаться жара
Последние новости
16:08
Госбюджет 2026: не хватит $19 миллиардов внешнего финансирования
16:04
Предприниматель из Киевщины превращает село в винный курорт
15:57
фотоСледующее заседание "Рамштайн" состоится 21 июля при участии представителей США и НАТО
15:50
Украина экспортировала в 3,7 раза больше масла чем за І полугодие 2024 года
15:38
Слобожанские рождественские пряники внесли в список нематериального культурного наследия
15:35
АМКУ оштрафовал "Радабанк" на 8 миллионов: в июле банк также наказал НБУ
15:33
На выходных в Украине будет царить жара с грозами и шквалами
15:28
боксБитва стилей и характеров: чего ждать от реванша Усик - Дюбуа
15:19
WhatsApp пора готовиться к запрету в России - депутат Госдумы
15:10
Британия обвинила российскую военную разведку в кибершпионаже против Запада
Все новости...
Реклама:
Реклама: