На выходных в Украине будет царить жара с грозами и шквалами

На выходных, 19-20 июля, большинство регионов Украины накроют дожди и грозы, местами со шквалами и градом. На западе - ливни, а на юго-востоке столбики термометров поднимутся до 32°.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 19 июля в большинстве областей - умеренные дожди. В Житомирской, Ровенской, Волынской и Харьковской областях - значительные осадки.

В южных областях - без осадков. На востоке, юго-востоке и в Сумской области возможны грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

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Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°, на юго-востоке - до 22°. Днем на западе, в Киевской, Житомирской и Винницкой областях - 19-24°, на остальной территории - 23-28°, в юго-восточных регионах - до 32°.

В Киеве будет дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 22-24°.

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20 июля в западных, северных и местами центральных регионах - кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории - без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на юго-востоке - до 22°. Днем на западе, севере, в Винницкой и Черкасской областях - 21-26°, на остальной территории - 27-32°.

В Киеве прогнозируют кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.